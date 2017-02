Paris Jackson: confesiones de la hija del rey del pop

6 feb 2017 ixone diaz landaluce

Vestida de negro y rodeada por su familia, Paris Jackson se acercó al micrófono intentando contener las lágrimas: "Desde que nací, papá fue el mejor padre que podrías imaginar. Y solo quiero decir que le quiero mucho", dijo rompiendo a llorar en el funeral por su padre, Michael Jackson.

Tenía 11 años y acababa de perder a la persona más importante de su vida. Era la primera vez que le defendía públicamente, pero no iba a ser la última… Paris Jackson cumplió 18 años en abril y acaba de romper su silencio en una controvertida entrevista con la edición americana de Rolling Stone.

Hasta los siete años, vivió en Neverland, el extravagante rancho de Michael. Entonces, ni ella ni sus hermanos sabían a qué se dedicaba Jackson y ni si quiera conocían su nombre de pila. Para ellos, era solo "papá".

El trago más duro

El cantante llamaba a su hija "campanilla". Paris describe a Jackson como un padre cariñoso, pero también estricto, que solo les dejaba ir al famoso parque de atracciones de la mansión si se portaban bien y hacían sus deberes. En aquella época, su madre biológica, Debbie Rowe, no formaba parte de su vida, hasta que un día la niña entendió que "un hombre no podía tener hijos". Cuando interrogó a su padre sobre su madre, él solo le contó que se llamaba Debbie. No la conoció personalmente hasta que tuvo 13 años, cuando buscó información en Internet y decidió encontrarse con ella.

Es mi padre. Siempre será mi padre. Nunca dejó de serlo y nunca dejará de serlo"

Cuestionada sobre las dudas de que Jackson fuera realmente su padre biológico, es tajante: "Es mi padre. Siempre será mi padre. Nunca dejó de serlo y nunca dejará de serlo. La gente que le conocía suele decirme que me parezco tanto a él que casi da miedo". Tanto ella como su hermano mayor, Prince, también están convencidos de que Jackson era inocente de las acusaciones de abusos sexuales a menores por las que fue juzgado, pero nunca condenado. "Por las noches, mi padre solía llorar a mi lado. Lloraba porque el mundo le odiaba por algo que no había hecho. Al ver que él, que era mi mundo entero, sufría, yo también empecé a odiar al mundo por lo que le estaban haciendo". Pero lo peor vino después de la desaparición de su padre.

Hasta la muerte de Jackson, ella y sus dos hermanos, estudiaban en casa con la ayuda de tutores privados, pero tras su desaparición, Paris se matriculó en un colegio privado donde nunca encajó. Sufrió acoso escolar y empezó a relacionarse con la gente equivocada y a consumir drogas.

Y mientras trataba de superar una profunda depresión, fue víctima de una agresión sexual por parte de un "completo desconocido"", según acaba de confesar a Rolling Stone. En aquel momento, no se lo contó a nadie y unos meses más tarde, en junio de 2013, trató de suicidarse cortándose las venas e ingiriendo más de 20 pastillas. "Sufría de baja autoestima, pensaba que no hacía nada bien, que no merecía vivir más…".

Ahora ha reconocido que, en realidad, lo había intentado en "múltiples ocasiones", pero aquel incidente marcó un antes y un después. Jackson ingresó durante un año y medio en un "colegio terapéutico", lejos de su familia y de la presión mediática. Salió de allí dispuesta a rehacer su vida.

Una conspiración

Sin embargo, no oculta que todavía no ha conseguido superar la muerte de su padre: vive rodeada de sus recuerdos, luce una pulsera que el cantante llevaba en el momento de su muerte y nueve de sus 50 tatuajes homenajean al artista Hace hincapié en que el dolor la ha abandonado. "La gente suele decir: 'El tiempo lo cura todo'. Pero no es cierto. Simplemente, te acostumbras. Ahora vivo con otra mentalidad: perdí la única cosa importante para mí y sé que lo que venga a partir de ahora nunca será tan malo como aquello".

Se que suena a teoría de la conspiración, pero la muerte de mi padre fue un montaje"

Pero quizá la revelación más explosiva de la entrevista tiene que ver con las circunstancias que rodearon a la muerte del cantante. Aunque el médico de Jackson, Conrad Murray, fue declarado culpable de homicidio imprudente por la dependencia que la estrella desarrolló al anestésico propofol que él le recetaba, para su hija existen evidencias de que su padre fue víctima de una conspiración.

"Solía decir que había gente que iba a por él. En un determinado momento, llegó a decir: 'Un día van a matarme'". Jackson tiene la convicción de que su padre fue asesinado. "Es obvio. Todas las flechas apuntan en la misma dirección. Sé que suena a teoría de la conspiración, pero todos sus fans y su familia lo sabemos. Fue un montaje", sentencia.

Actriz y modelo

Ahora, vive en un estudio independiente dentro de la residencia familiar de Encino, California. Sale con el batería Michael Snoddy –aunque hay rumores de que podrían haber roto– y está tratando de diseñar su futuro. No es que necesite trabajar –se estima que la herencia de Jackson supera los 1.000 millones de dólares, que ella y sus hermanos irán recibiendo escalonadamente–, pero sí aspira a tener su propia carrera. Aunque escribe sus propias canciones y toca varios instrumentos, no sabe si quiere dedicarse a la música. En cambio, ha empezado a coquetear con Hollywood y debutará como actriz en la serie 'Star'.

También ha confesado que trabajar como modelo es "terapéutico" para ella y hace solo unos días protagonizaba la que será su primera campaña como imagen de Chanel y se dejaba ver en el front row de la Semana de la Moda de París. Está claro que 2017 va a ser su año, pero antes de empezar, tenía que confesarse, contar su versión de los hechos, defender, por penúltima vez, a su padre. Ya está lista para enfrentarse al futuro.

