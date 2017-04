Pareja: ¿punto seguido?

Compartir en google plus

La reciente crisis por la que acaban de aceptar estar pasando David Bustamante y Paula Echevarría ha hecho evidente que hasta las parejas que nos demuestran su cercanía y felicidad pasan por momentos duros y sufren al sentir que su sueño de amor eterno puede peligrar. Aunque, pensándolo bien, 12 años juntos y más en profesiones como las suyas, haciendo equipo y familia, es más de lo que hubiera soñado cualquier pareja, y eso tiene mucho mérito. Siempre han sido tal para cual y han sabido gestionar sus carreras de manera impecable. Y, de cara a la galería, su vida de pareja parecía, ante todo, normal.

¡Que insisto, en este país y con las distorsiones llenas de envidias que amenazan la armonía en la vida de cualquier humano que parezca feliz, es mucho! ¡Olé por ellos! Y no es la primera ni la última pareja que pasa por un bache y se encuentra ante la encrucijada de tener que tomar la decisión más dura de su vida.

Cuando una pareja llega a dar el paso de separarse, normalmente ha habido antes muchos momentos difíciles y desencuentros en los que se llora, se reprocha, se maldice y se lamenta el haber llegado a ese punto triste y amargo. Lo más difícil es llegar a tomar la decisión. Mirarse a los ojos y decirse que aquello se ha acabado y que lo mejor es tomar caminos separados. Ahí es cuando la sensación de vértigo, para muchos, es inmensa.

Hay vida después de una separación

Y mirar al futuro sin la persona que lo ha sido todo es harto difícil, sobre todo, para todos aquellos que no se separan por terceras personas. Porque no olvidemos, cuando uno de los dos tiene ya una nueva ilusión, en principio, es mucho más llevadero. Pero hay vida después de una separación –incluso pasando por una posible reconciliación–, porque uno mismo es el mejor compañero de vida y aferrarse a algo hueco cuyo eco retumba en el aburrimiento no sirve de nada. Y la soledad en compañía obligado por las circunstancias lleva a una depresión.

Las rupturas nunca son fáciles y siempre hay alguien que tiene una pequeña esperanza de que esa crisis sea una pesadilla pasajera. Pero se sale, porque no hay nada peor que vivir junto a alguien con quien cada día es un tormento, que no hace otra cosa que cortar las alas a la felicidad. Cualquier cosa, cualquier paso que se salga de esa senda tortuosa, por pequeño que sea, es mejor que la resignación.

¿Pero cuándo sabe uno que aquello no va a más? ¿Que los argumentos que expone cada parte son basados en realidades y no opiniones subjetivas teñidas de reproches y excusas para salir airoso en el enfrentamiento en caso de haberlo? Hay muchos factores que hacen que una pareja que se amó sin límite en su día descubra que no queda nada de aquello que alimentaba su ilusión. Tantas como motivos para volver a empezar y resurgir de las cenizas con el brío suficiente para crear un nuevo ‘nosotros’.

Por eso, antes de tomar esa dura decisión queda mirar la historia desde el principio. Dejando egos a un lado, descubrir juntos qué fue aquello que enamoró al uno del otro y si hay aun algo que se pueda rescatar para salir reforzado de la crisis. Ni está todo perdido ni es el fin del mundo. Porque recuerda, que igual que hay todo un mundo ahí fuera esperando, dentro de uno mismo hay todo un universo por descubrir que se quedó olvidado en el camino. Quién sabe si es el momento de reflexionar sobre ello, antes de repartir los muebles.

