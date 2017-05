La 'no Comunión' de la hija de David Bustamante y Paula Echevarría

8 may 2017 corazón

Se comentaba en los mentideros de la prensa del corazón que este sábado iba a suceder. Que se produciría un encuentro entre David Bustamante y Paula Echevarría, porque, presuntamanete, iba a tener lugar la Comunión de su hija.

Pero no. El 6 de mayo no parece que fuese esa fecha que todos estábamos esperando. O al menos no es eso lo que se desprende de las imágenes que han colgado en sus redes sociales. Porque no se puede estar en Misa y tocando las campanas, ni rodando y en la Comunión de tu hija, como sería el caso de Paula.

La actriz ha mostrado una imagen en Instagram indicando sus coordenadas:

Seguimos rodando... Y vamos a salir rodando! #DiaDeRodaje @samsungespana Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 5 de May de 2017 a la(s) 10:32 PDT

Por su parte, Bustamante también se ha dedicado a trabajar. En concreto, parece que en la promoción de una nueva fragancia.

Maravilloso día de trabajo... #FraganciasBustamante Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta) el 4 de May de 2017 a la(s) 9:16 PDT

Refugiados ambos en sus respectivas tareas profesionales y a la espera de que se celebre esa Comunión, parecen seguir pensando en la mejor manera para arreglar su matrimonio.

Seguro que también te interesa...

David Bustamante y su mensaje a...: "No me importa lo que pienses"

David Bustamante vuelve a Instagram

La imitación de Paula Echevarría y Marta Hazas de Sonia y Selena que triunfa en Instagram

Paula Echevarría: "Estamos tratando de salvar nuestro matrimonio"