Paula Echevarría "pasa página" con Bustamante porque tiene "planes"

14 jun 2017

Nuevo capítulo en la ruptura de David Bustamante y Paula Echevarría, la separación más mediática de los últimos años con permiso de Feliciano López y Alba Carrillo. Tras unas informaciones de Kiko Matamoros en 'Sálvame', la separación de la pareja más admirada de nuestro país podría dar un giro de 180 grados.

Llevábamos unas semanas sin noticias tras la 'no Comunión' de Daniela Bustamante cuando el colaborador de 'Sálvame' ha señalado que Paula tiene ya "otros planes", una información que llega justo justo después de que Bustamante acudiera al programa de Risto Mejide 'All you need is love' y confesara que "si el amor es de verdad, nunca muere".

Según estas informaciones, Paula, a quien desde le programa describen como una persona "fría y calculadora", no ha sido clara con David y por eso tiene esperanzas de retomar la relación. "Ella lo tiene clarísimo, lo tiene más claro que el caldo de un asilo. Y aunque él todavía no quiera aceptarlo por esa falta de claridad respecto a poner el punto definitivo, David ya empieza a hablar en cierto modo en pasado", comentó Matamoros.

Asimismo, en el programa también se mencionó que Paula tiene "otros planes", gracias a los que "ha pasado página", de ahí su felicidad y tranquilidad de la última época.