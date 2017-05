31 may 2017 corazón

Nuevo capítulo en la historia informativa interminable de David Bustamante y Paula Echevarría. Y sin necesidad de que ninguno de los dos protagonistas abra la boca. Ha sido Kiko Matamoros quien ha abierto la polémica de nuevo.

El colaborador de 'Sálvame' ofrecía unas declaraciones en las que aseguraba que la relación entre David y Paula nunca iba a arreglarse, a pesar de que el primero sí estaría por la labor. Pero que la actriz no quería retroceder en este proceso de ruptura que tiene a España en vilo desde casi dos meses.

Paula ha tomado la firme decisión de no volver a ver a Bustamante"

"Estoy en condiciones de afirmar que la pareja no va a volver, no por voluntad de David, sí por voluntad de Paula, que fue quien tomó la decisión de separarse y es quien ha tomado la firme decisión de no volver con Bustamante. El haber señalado desde el primer momento a David como 'el culpable' de todos los males y del distanciamiento de la pareja, le ha puesto el camino muy fácil a Paula para terminar con todo", eran las palabras de Kiko.

Acto seguido, pronunciaba unas palabras que pueden traer mucha cola. "Si se atreve que me niegue. Que no me eche un pulso ni me tire de la lengua...", aseguraba retando en un pulso mediático a la actriz.

Matamoros prosiguió con su explicación: "Paula ya ha comunicado su decisión a sus familiares más cercanos y les asegura que no va a volver con David en la vida. Se respetan y a día de hoy mantienen una relación cordial, pero ella lo ve como 'el padre de su hija' no como su marido. Lo feo de todo esto es que David Bustamante no es consciente de esta decisión ya que en sus encuentros y en su relación de estas semanas se ha notado una importante mejoría y vive con la esperanza de volver con ella pero lo que ha confesado ella es que no hay posibilidad. De ahí que él no entienda que está pasando para que a diferencia de en otras ocasiones, Paula esta vez a estas alturas no le perdone".

Para dar más contundencia -o dramatismo- a su testimonio, Kiko terminaba su relato: "Me juego la cabeza profesional a que es cierto lo que estoy diciendo".

Seguro que también te interesa...

El reencuentro obligado de David Bustamante y Paula Echevarría ya tiene fecha

David Bustamante y su mensaje a...: "No me importa lo que pienses"

Declaraciones exclusivas de Paula Echevarría: "No permitiré que destrocen al hombre que amo"

Bustamante-Echevarría, Sociedad Limitada