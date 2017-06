Álvaro Muñoz Escassi: la segunda de la semana

26 jun 2017 saúl ortiz

Álvaro Muñoz Escassi (42) no quiere perder el tiempo. Abraza las noches como refugiándose de una vida que prefiere vivir en compañía. Está claro que, desde que rompió su relación con la venezolana Raquel Bernal, quiere buscar a la sustituta perfecta. Hace 'casting' de besos para encontrar, tal vez, a la mujer que le despierte de una soltería que parece penitencia. Roce y más roce.

Van dos en una semana. La última en caer en las redes de su seducción ha sido la empresaria Marta González, hija del ganadero Dámaso González y ex de Miguel Palomo Danko. Las fotografías exclusivas que publica esta semana Corazón no dejan lugar a las dudas.

'Flash', 'flash'. La pasión irrumpió en mitad de una cena que compartieron en uno de los restaurantes de moda de Madrid. Caricias, sonrisas y máxima complicidad. La prueba evidente de que, entre ellos, hay tensión y no precisamente arterial. Las fotos que publicamos en nuestra revista esta semana demuestran que Escassi es un auténtico rompecorazones, un 'gentleman' al que no le importa estar acompañado de su ex Lara Dibildos para saciar su sed amatoria. O tal parece, a pesar de que los protagonistas jueguen al 'Tócame Roque'.

Es lo que sucede con Marta que, en declaraciones a esta revista, asegura, balbuceante y sorprendida por el hallazgo fotográfico que Álvaro "es mi amigo, nada más". Desmiente entre dientes, sabiendo que una imagen vale más que mil palabras.

