Edmundo 'Bigote' Arrocet se sentó anoche en el plató de 'All you need is love o no' (Telecinco) tras su paso por la isla de 'Supervivientes'. Y el cómico, que siempre se ha mostrado muy reticente a hablar de su vida privada con María Teresa Campos, entró al trapo con Risto Mejide para darle algunos detalles de su parcela más íntima con la presentadora.

"¿Cómo es el sexo a partir de los 60?", le preguntó Risto. Él, previa risa nerviosa, le contestó: "El sexo a partir de los 70 se vive con mucha dificultad, pero se vive".

También explicó como surgió la chispa entre ellos. "Nos seducimos hablando. Hablamos mucho. De la noche a la mañana nacen sentimientos y hablando vas conociendo la magnitud de la persona. Muchas cosas se fueron uniendo", explicó.

La charla entre ello sterminó con Edmundo cumpliendo una misión que le había encomendado la matriarca de las Campos. "Me lo ha encargado María Teresa", dijo tras darle un beso a Mejide.

Momento en el que Edmundo besa en la boca a Risto Mejide. pinit

