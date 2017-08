La respuesta de Alba Carrillo tras ser abandonada por Teresa Bueyes

4 ago 2017 corazón

El último apoyo que le quedaba a Alba Carrillo también le ha dado la espalda. Ayer Teresa Bueyes anunciaba en 'El programa del verano' (Telecinco) que renunicaba a seguir siendo la abogada de la modelo, que se están virtiendo acusaciones sobre ella por las que no piensa pasar.

"Desde que ha vuelto de ‘Supervivientes’ no me ha cogido el teléfono. Dejo de representarla. Solo me escribe 'whatsapps'. No consigo hablar con ella, no he podido verla. Las amigas se comunican, hablan”, manifestó ayer la letrada en una llamada telefónica al espacio de la cadena de Mediaset.

"A Alba la adoro y para que no se deteriore la amistad tomo esta decisión. No me extrañaría que en su círculo de Alba se comenten barbaridades", continuaba con su relato Teresa.

Y dejaba muy claro que ella no se había llevado ni un duro de más, a pesar de las informaciones que apuntaban que Alba estaba muy dolida porque sus apariciones en los platós durante su estancia en 'Supervivientes' habrían sido para "hacer caja". Bueyes se defendía: "Me he llevado un porcentaje del 10% de su intervención en un programa de televisión por mis horas de asesoramiento legal, pero su representante es Edith".

Ahora es el turno de Carrillo, que no piensa quedarse callada. Horas después de quedarse sin abogada y siguiendo la misma estrategia que en otras ocasiones -un misterioso mensaje colgado en su cuenta de Instagram-, ha roto su silencio.

"De este gato (convertido en león) no se lame más el plato", era la indirecta con la que suponemos que se dirigía a su amiga -no tenemos constancia de que hayan dejado de serlo, lo que se ha roto es la relación laboral-.

De este gato ( convertido en) no se lame más el plato #miamimeloconfirmo #ylaislamecambio Feliz tarde de agostooo (Algunos ya lo han hecho) y seguimos para BINGO Una publicación compartida de albacarrillooficial (@albacarrillooficial) el 3 de Ago de 2017 a la(s) 7:59 PDT

Alba se está quedando sin apoyos. Aparentemente, la única que parece seguir fiel a su lado es su madre, Lucía Pariente. Esa en la muchos no ven una compañía muy recomendable para la imagen que proyecta al mundo.

