Alejandro Albalá: "Chabelita me ha sido infiel muchas veces"

24 sep 2017 corazón

Chabelita ha roto definitivamente con Alejandro Albalá y este fin de semana, el que aun es marido de la hija de Isabel Pantoja, se sentó en e el plató de 'Sabado Deluxe' (Telecinco) para contar todos los detalles de una relación intermitente que se ha extendido a lo largo de los últimos tres años.

Alejandro, que bloqueó antes de la entrevista a Isa Pantoja en Whatsapp, aseguró que su desembarcó en el plató de Telecinco se producía porque "después de 3 años que llevan detrás de mí creo que era el momento de venir, de que la gente me conociera".

Antes de comenzar a relatar su verdad, el invitado quiso aclarar su condición sexual: “Aprovecho para decir que no soy homosexual, me gustan las mujeres”. Tras la confesión, explicó su ruptura con Chabelita: “rompimos el 3 de septiembre porque yo nunca superé las infidelidades cometidas hacia mí y ella nunca me ayudó a superarlas”. Al final, él decidió poner punto y final a la relación. "Le dije que no podía porque siempre era lo mismo, me echa la culpa de cosas que yo nunca he hecho. (...) Estaba harto de muchas cosas, nunca ha dado la cara por mí, me ha sido infiel muchas veces”

Problemas de convivencia

Alejandro se sentía incómodo con el acuerdo de su conviviencia. En su domicilio, la pareja residía con Dulce, la que fue niñera de Isa Pantoja, pero ella no pagaba los gastos de la casa. "En casa vivimos 3 personas adultas, ella, Dulce y yo, ¿por qué yo tengo que pagar un dinero y otra persona que está allí también viviendo no? ¿Por qué no tiene que pagar? A mí eso me molesta”, aseguraba mientras explicaba que Dulce no se encontraba en la casa en condición de empleada.

Una relación a tres bandas

Después de semanas de silencio desde que la relación terminara el pasado 3 de septiembre, Albalá explicó que ha decidido hablar ahora porque le molestó que su ex viajara a París con Alberto Isla. "Un amigo de Santander me llamó, me dijo que estaba en París y me dijo que estaba viendo a Isa en Notre Dame con Alberto Isla”, momento en el que comprendió que quizá ellos son algo más que amigos. “Ella con Alberto hablaba y yo siempre veía que hablaban cosas del niño y tal pero ahora me doy cuenta de que tenía que haber sido más listo”.

Respeto a los Pantoja

A pesar de su ruptura, Alejandro no habló mal de la familia Pantoja con los que tuvo buenas palabras. "Tienen mi respeto porque ellos a mí me han respetado. Su hermano me parece un buen tío y hasta me consta que es buen padre".

Concluyó la entrevistas explicando cuáles eran sus planes para vender una próxima exclusiva a una revista. “Queríamos contar que nos íbamos a casar aquí en España por la iglesia”.

Seguro que también te interesa...

La foto: ¡Kiko Rivera e Isa Pantoja juntos en Ibiza!

Se reabre la guerra entre Chabelita y Kiko Rivera

Chabelita estrena soltería y cambio de look, ¿y Alejandro?