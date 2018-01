Chabelita: "Mi madre lleva una vida triste"

15 ene 2018

Compartir en google plus

Mientras Isabel Pantoja reaparecía ante su público de Gran Canaria -donde una de sus fans falleció mientras esperaba en la cola del concierto-, su hija se sentaba en el plató de 'Sábado Deluxe' para aclarar cuál era su relación y por qué no había pasado las Navidades en familia. De paso, se llevaba unos 'ahorros' para superar la cuesta de enero.

Chabelita fue contundente y confesó que le gustaría que Isabel "pasara más tiempo con nosotros y con mi hermano. Pero por ella también, que saliese más". Y añadió: "Es lo que siempre digo, tendría que salir más, se merece ser feliz, porque quedándose en Cantora... Mi madre podría ser feliz, se lo merece. Lleva una vida triste, yo creo que se encuentra muy sola".

Me da pena la vida que ha tenido, ha sufrido muchísimo"

"Tiene que ser ella la que diga que quiere salir. Sí me da un poco de pena la vida que lleva, ha sufrido muchísimo", reveló antes de añadir que Pantoja no sale de Cantora y se dedica a ver películas o la televisión, que solo sale si tiene un concierto o que realizar alguna compra.

La joven se refirió también a que, los puntos de fricción entre ambas, llegan por el fuerte temperamento que tienen las dos: "Mi madre y yo somos iguales, por eso discutimos. Pero yo necesito de ella".

"Vivo en Madrid y ahora si voy los fines de semana al sur es para ver a Alberto, que él vive allí. A veces voy a ver a mi madre, pero voy poco y mi madre entiende que cuando voy, igual voy a comer, o paso una tarde, pero no m

e quedo mucho tiempo por razones obvias", explicaba, haciendo referencia sin decirlo explícitamente, a su mala relación con su tío Agustín.

"De mi abuela no voy a decir nada, es una persona mayor. Y con mi tío las cosas siguen igual. No hablamos, pero no pasa nada. Ya sé que las cosas son así", añadía, dando a entender que su ausencia en la cena de Nochevieja fue por ese motivo.

Seguro que también te interesa...

El mejor regalo de Navidad para Chabelita, el divorcio

La foto que confirma la vuelta de Chabelita y Alberto Isla

Alejandro Albalá: "Chabelita me ha sido infiel muchas veces"