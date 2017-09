26 sep 2017

No corren buenos tiempos para el exmarido de Rocío Carrasco. El juez ha dictaminado que Antonio David Flores tendrá que ir a juicio. Según los datos a los que ha tenido acceso 'Corazón', lo hará acusado de un presunto alzamiento de bienes, un delito, que según recoge el artículo 257 del Código Penal, está castigado con penas de entre uno y cuatro años de prisión.

En el auto emitido por el magistrado del juzgado número 2 de Alcobendas, se expresa que hay "suficientes indicios" para que el exyerno de Rocío Jurado tenga que sentarse en el banquillo por considerar que podría haber mentido al declararse insolvente en 2012. En ese escrito, con el que pone fin a la investigación previa, el juez afirma además que entiende que Antonio David "ha podido llevar a cabo actos de ocultación de su patrimonio con la finalidad de generar una supuesta y ficticia situación de insolvencia" que podría haberse dirigido a evitar el pago de las costas derivadas de un enfrentamiento en los tribunales con su exmujer, Rocío Carrasco.

El escrito judidial asegura que, de la propia declaración de Antonio David se infiere que ha ocultado ingreseos para simular una aparente insolvencia

Todo comenzó en 2012, cuando el exguardia civil presentó un escrito ante el juzgado para declararse insolvente tras solicitarse un embargo sobre sus bienes por valor de cerca de 60.000 euros. El juzgado accedió a su petición y paralizó el embargo. Hace unos meses, Rocío Carrasco y su exmarido volvieron a verse las caras en el juzgado y casi en las mismas fechas 'El Español' hacía público un vídeo en el que Antonio David, declarado insolvente en 2012, reconocía ante el juez haber recibido distintos pagos por varios trabajos en medios de comunicación entre 2012 y 2015.

Esgrimía que todo era para mantener a la familia. "Me embargan mi casa de San Sebastián de los Reyes, me tengo que marchar de la casa, me voy de alquiler y a partir de ahí no he levantado cabeza", comentaba ante el magistrado entonces en la declaración publicada. Ahora el juez afirma que "de los documentos y de la propia declaración de Antonio David Flores se infiere que se realizan actos de ocultación de sus ingresos a fin de conseguir esa aparente insolvencia".

Desvío de ingresos

Ese auto remitido esta misma semana por el juez no contempla los argumentos de Antonio David, que eso sí, tiene la opción de presentar un recurso mediante sus abogados. Sostiene el magistrado que "se infiere un tímido pero claro reconocimiento consistente en que los ingresos obtenidos de sus colaboraciones y entrevistas, tras el oportuno prorrateo, superaban los 3.000 euros netos mensuales, los cuales si bien obtenidos a través de la mercantil Maita y Paito SL y Espilce SL eran disfrutados por Antonio David".

Según el juez "con pleno conocimiento del derecho de crédito de la querellante, consigue desviar sus ingresos dimanantes de su actuación en programas televisivos, la asistencia a eventos y entrevista", y nombra a dos personas del entorno de Antonio David: su mujer, Olga Moreno, y su representante, Francesc Perallada, al añadir que esos trabajos se facturaban presuntamente "a través de mercantiles administradas precisamente por su esposa y su representante".

