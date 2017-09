Así es Cardi B., la mujer que ha destronado al 'Despacito' y a Taylor Swift

28 sep 2017

A finales de agosto, tras 16 semanas como número 1 indiscutible en la lista de los 100 de Billboard, el 'Despacito' de Luis Fonsi veía como Taylor Swift le adelantaba y le quitaba la corona. Lo hacía gracias a su tema 'Look What You Made Me Do'. Durante unas semanas, ambos mantuvieron un pulso entre el 'top' del 'ranking' y el número 2. Hasta que, finalmente, Fonsi conseguía recuperar su reinado... ¿para siempre? No, porque hasta ahora, Taylor era quien copaba la lista.

Pero acaba de aparecer en escena una mujer que viene a amargarle el otoño al puertorriqueño y a Taylor. Se llama Belcalis Armazar, aunque su nombre artístico es Cardi B. La canción que ha colocado en el número 1 de los éxitos mundiales se llama 'Bodak Yellow', roza ya las 180.000 reproducciones y fue lanzada al mercado a mediados de junio.

Cardi es pues una amenaza para una canción que se ha escuchado hasta la saciedad, sino también para la que estaba hasta ahora sentada en el trono del pop: la ya mencionada Swift.

Pero, ¿quién es esta mujer que irrumpe en el panorama musical y se atreve a atenuar el ritmo del bombazo de Fonsi. Se trata de una exestríper de ascendencia dominicana, pero criada en el Bronx neoyorquino. Su nombre artístico no es más que una vuelta al apodo familiar: Bacardi.

Si ha conseguido convertirse en número 1 de reproducciones se debe a una especie de don: hacer viral todo lo que produce. O lo que es lo mismo, es una aténtica 'influncer' musical.

De hecho, protagonizó un 'reality', 'Love & Hip Hop: NY', que le dio mucho juego. Hasta el punto de que alguno de los enfrentamientos protagonizados con sus compañeros fue capaces de rentabilizarlos convirtiéndolos en temas. Así fue con una bronca de la que surgió 'Foreva'.

