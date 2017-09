Las dos versiones de la ruptura de Chenoa y Bisbal

28 sep 2017

Allá por el año 2013, durante un pequeño parón discográfico y tras el éxito de su gira acústica 'Una noche en el Teatro Real', David Bisbal publicó una biografía titulada 'Desde dentro' en la que narraba cómo había su vida antes y después de 'Operación Triunfo', el concurso musical que impulsó su carrera. Entre detalles sobre cómo se forjaba su vida como artista internacional, Bisbal, celoso de su intimidad, relató por sorpresa algunos episodios de su vida sentimental.

En el libro, hablaba de sus rupturas y desilusiones en el amor, y Chenoa era una de ellas. La cantante de la que el almeriense se enamoró frente a las cámaras instaladas en la academia del talent show de TVE, señala ahora en sus memorias que fue el lanzamiento de ‘Bulería’ el que comenzó a separarles, pero en su versión de los hechos, David explicó que antes de que su segundo disco se pusiera en marcha, sobre el año 2003, él ya sentía que las cosas no iban bien.

"Aquel ritmo de trabajo [promoción de 'Corazón Latino', su primer disco] era muy perjudicial para mi relación con Laura, que comenzaba a debilitarse. Nuestras carreras iban muy deprisa y empezábamos a tomar caminos muy distintos. Igual que nos había unido, sin saberlo aun, la música nos iba a acabar separando". A pesar de ello, la pareja continuó en busca de la salvación, superando los baches y la distancia, todos resultó inútil porque en 2005 llegó la ruptura definitiva.

El trabajo de una carrera profesional nos estaba separando"

Sin dar tantos detalles como los que sí recoge Chenoa en su libro 'Defectos perfectos', David asegura que se marchó a Miami para poner tierra de por medio y alejarse de un noviazgo que no iba a ningún sitio. “Nuestra relación era casi imposible, cada uno por su lado, con muchísimo trabajo y viajes constantes que nos impedían estar juntos siquiera una semana seguida, hacíamos vidas independientes de manera forzosa". Y añade: "La música, y todo el trabajo que una carrera profesional , nos estaba separando. A principios de año finalmente lo acabamos dejando", momento en el que explotó el boom mediático.

Tras la noticia, David Bisbal se instaló en Miami donde comenzó un retiro vacacional que asegura era muy necesario en su vida. Desde la distancia, el almeriense seguía las noticias que se publicaban sobre su ruptura con Chenoa cargadas de, según relata el cantante, "acusaciones cargadas de veneno". Aguantó el tirón, llegó a España y las cámaras le perseguían pero él había decidido que no iba a hablar del tema y así lo hizo durante años.

La ilusión por un nuevo amor supondría el comienzo de una nueva etapa. Elena Tablada, la mujer que años después le convertiría en padre, fue quien ocupó el lugar que antes ocupaba Laura Corradini, Chenoa. Y aunque muchos aseguran que la diseñadora fue la causante de la ruptura entre una de las parejas de la televisión más queridas, Bisbal explica que no fue hasta 2006 cuando empezó su relación con Elena, un año después de haber protagonizado la ruptura que más dolió a España.

La versión de Chenoa

"Lo cuento ahora porque quiero", ha explicado Chenoa en la presentación de 'Defectos perfectos'. su biografía en la que recoge cómo vivió su ruptura con David Bisbal: "Alguien me llamó por teléfono. No soy capaz de recordar quién fue. 'Pon la tele'. Allí estaba David, en una rueda de prensa en Caracas, encantado de la vida, diciendo que no estaba con nadie", relata la artista sobre ese episodio ocurrido en abril de 2005.

No era una broma, era el peor día de mi vida" chenoa

"No podía respirar. Su ropa estaba en el armario. Desde el sofá donde me sentaba podía ver sus cosas, que aún estaban por toda la casa. Aquello tenía que ser una broma de mal gusto, pero no: era el peor día de mi vida. Le llamé y una voz contestó que aquel número no correspondía a ningún usuario. Él no estaba con nadie y el teléfono no era de nadie. Volví a marcar. Nada”

Según explica Laura, no habían hablado de cómo hacer pública su ruptura cuando él se adelanto a hablar de ello durante una rueda de prensa. "No habíamos hablado de cómo hacer aquello público. De hecho, no habíamos hablado de absolutamente nada durante varios días, después de tres años juntos. No pude decidir cómo afrontarlo. No avisé a mi familia ni a mis amigos para que estuvieran conmigo. 'Si me has querido, aunque sea un poco, ¡protégeme, coño!".

Para Chenoa, todo llegó de repente y en ningún momento lo vio venir, pero él asegura que su relación hizo aguas durante años. Como en todo, siempre hay dos versiones de lo ocurrido y más en una relación sentimental.

