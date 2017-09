Se desvela el mensaje de Bisbal a Chenoa momentos antes de la famosa 'cobra'

29 sep 2017

Era uno de los días más esperados para todos los seguidores de 'Operación Triunfo 1'. Por fin volveríamos a ver a David Bisbal y a Chenoa juntos sobre el escenario del Palau Sant Jordi de Barcelona cantando 'Escondidos' en el concierto de 'OT: El reencuentro'. Se palpaba la tensión cada vez que había un acercamiento entre los cantantes. Muchos fueron los que vieron o creyeron ver una cobra que se convertió en lo más comentado del día después.

Todos menos los propios protagonistas, que negaron tal momento. Ahora, el libro de Chenoa, 'Defectos perfectos', ha reavivado la llama de aquel amor que ningún español quiso ver terminar en abril del año 2005. También del momento 'cobra' que ocurrió- o no, según se mire- hace ya casi un año. Él se acercó al oído al final la actuación y le dijo algo que, según afirmó la protagonista, nunca sabríamos.

"Si yo no hubiera creído que David lo daría todo en la canción, me habría negado a hacerla. Aquella noche estaba desbordada por la emoción, pero también muy preparada. Sabía que cualquier microgesto sería analizado con lupa, como así fue. Yo sé lo que la gente vio y sé lo que yo viví, sé que David me dijo algo al oído que jamás desvelaré y que la actuación fue maravillosa, como tenía que ser", escribió en su libro.

Ahora ha sido la periodista Sandra Aladro, en el 'Programa de AR' la que ha desvelado lo que esa noche Bisbal le dijo al oído a su exnovia: "Cuánto te he querido". Puede ser que no haya mejor frase para terminar una actuación como fue la suya porque, donde hubo llamas, siempre quedan cenizas.

