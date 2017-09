29 sep 2017

Compartir en google plus

¿Faltaba alguien más por opinar en el tema del libro de Chenoa y el relato de su ruptura con David Bisbal? Pues parece que sí: Elena Tablada, otra de las ex del almeriense y pareja de este justo después de que el cantante rompiera la relación con su compañera de 'Operación Triunfo'.

La diseñadora acudió anoche a un acto en la terraza del ABC de Serrano y allí fue preguntada por el gran tema del día -recordemos que Chenoa había ofrecido una rueda de prensa de presentación de su libro justo por la mañana-. No se cortó y, con mucha elagancia, respondió dejando a más de uno perplejo.

Supongo que cada uno tiene su verdad" elena tablada

Sí, porque su discurso era algo así como una defensa a la ex de su ex. "Supongo que cada uno tiene su verdad y si ha escrito este libro es su verdad. Yo me quito el sombrero por la gente que, tarde o temprano, sale y se defiende a sí misma y habla de lo suyo, y desmiente muchas cosas que se habían dicho".

"No lo he leído. Apoyo a la gente que hace lo que siente que tiene que hacer, que para mí es súper importante", terminaba con el tema Tablada antes de desearle lo mejor a Bisbal, padre de su hija, Ella.

Un poco antes, precisamente cuando iba a buscar a su niña al colegio, David también era abordado por la prensa. El artista, que al principio intentó zafarse y contestar en el tono más correcto, acabó por sentenciar: "Yo soy muy positivo y prefiero desearle lo mejor a las personas. Evidentemente, en las relaciones siempre hay muchas versiones, en este caso habrá dos".

También aseguró que le sorprendía que, tantos años después, volvera a rescatar un tema que el daba por supuesto estaba más que superado: "Me sorprende, sobre todo, porque lo del 'Reencuentro' era algo con lo que se habían superado muchas cosas entre los compañeros".

Seguro que también te interesa...

Chenoa: "Soy amiga de todos mis ex, bueno, de casi todos"

Se filtran las páginas de la biografía de Chenoa donde narra su ruptura con Bisbal

El libro de Chenoa, el número de Bisbal y el contacto cero