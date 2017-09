Fonsi Nieto sacará la artillería para lograr la custodia de su hijo

30 sep 2017 Beatriz Cortázar/ABC

Cuando el pasado mes de junio 'ABC' adelantó en primicia que Fonsi Nieto iba a pedir la custodia de su hijo Lucas a la vuelta del verano, muchos se empeñaron en poner fecha a este proceso que lleva meses en preparación y aún no se ha presentado ante el juzgado de familia.

Durante este tiempo su ex y madre del niño, Alba Carrillo, no ha parado de soltar andanadas sobre Nieto y su familia. Volvía así a uno de sus clásicos, como es arremeter contra los hermanos de sus parejas. Primero lo hizo con Víctor, el hermano de Feliciano López, al que no para de ridiculizar en público, asegurando que es "un papanatas" y su padre "un hombre que se colaba en mi dormitorio". Ahora lo hace con la hermana de Fonsi, Carla, a quien denuncia en televisión "porque fue quien dio el primer biberón a mi hijo, dejándome destrozada por no haberlo hecho yo".

Los ataques mediáticos de Alba durante todos estos días no han encontrado respuesta ni por parte de los López ni de los Nieto, que llevan un verano muy amargo por la muerte del campeón Ángel Nieto. Ambas familias han decidido no entrar al trapo de lo que diga Alba, a quien muchos consideran ya como "imposible y con un afán absurdo de querer estar siempre en la cresta de la ola a base de arremeter contra las familias de sus ex".

Silencio y no prestar atención a los embistes de Alba. Esas son las consignas de los Nieto, que prefieren vivir al margen de ciertos espacios mediáticos conscientes de que dos no pelean si uno no quiere. Su indiferencia ante lo que suelte la madre del pequeño no exime de que durante estas semanas hayan trabajado junto al abogado Luis Zarraluqui para preparar a conciencia la demanda para solicitar la custodia del menor de cinco años a favor de su padre.

