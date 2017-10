Â¿Por quÃ© abandona Kiko Matamoros 'SÃ¡lvame'?

5 oct 2017

Está a punto de ser abuelo y parecía que todo iba rodado en su vida, pero no. Kiko Matamoros deja 'Sálvame' por sorpresa y así se lo ha hecho saber a su compañera Chelo García Cortés, que era la encargada de dar la noticia.

El colaborador, que en multitud de ocasiones ha expresado no sentirse a gusto en el programa, porque exponen demasiado su vida de manera muy cruda, tenía que haberse incorporado a su puesto de trabajo el pasado lunes. No lo hizo. Y no va a hacerlo más...

Pero, ¿por qué lo deja? ¿Por qué ahora? Sus compañeros aludían al cansancio, al agotamiento mental y el desgaste después de año viendo cómo sus problemas familiares salían a la palestra cada dos por tres. "Creo que le ha cansado mucho hacer siempre el papel de malo en el programa", opinaba Gema López.

En los últimos tiempos ha tenido más de una trifulca en directo por la mala relación que mantienen su mujer, Makoke, con Mila Ximénez, había provocado que este se situara en el centro de la polémica y de la tensión en plató. Esto podría haber sido la gota que colmara el vaso de su paciencia.

Los colaboradores del espacio de Mediaset se preguntaban qué iba a hacer ahora, su abanadonaba este trabajo, para mantener el alto nivel de vida al que está acostumbrado. Ahí era donde se planteaban la posibilidad de que Kiko hubiese encontrado otro negocio o fuente de ingresos fuera del universo 'Sálvame'.

