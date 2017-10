Kiko Matamoros confiesa los motivos por los que abandona 'Sálvame'

8 oct 2017

Con las destacadas ausencias de Belén Esteban, Mila Ximénez y Kiko Hernández; Kiko Matamoros se sentaba en el sillón de 'Sábado Deluxe' este fin de semana para confesar los verdaderos motivos que le llevan a abandonar 'Sálvame', el programa que durante años se convirtió en su hogar.

Matamoros se marcha del espacio de Telecinco sumando a sus espaldas 8 años de 'Sálvame', 700 horas de televisión en directo, 15 polígrafos y 13 calentones en los que amenazó con marcharse del programa. Todo, según afirma, por su último enfrentamiento con Mila Ximénez, una bronca que le hizo tomar conciencia de su agotamiento físico y mental.

"La gota que colmó el vaso fue el enfrentamiento con Mila, pero evidentemente ha habido enfrentamientos de ese tipo, y más gordos, y no me he ido. Me voy porque estoy agotado, no tengo ilusión por venir a tabajar, no tengo pasión por el trabajo que estoy haciendo... Y es una puerta abierta a la infelicidad", explicaba en 'Sábado Deluxe'.

"En 'Sálvame hay mucha viceralidad"

Los enfrentamientos en el trabajo y sus problemas familiares con sus hijos han agotado a Matamoros que buscará nuevos retos profesionales con los que seguir adelante. "Ha habido cosas psicológicamente muy duras. Al cabo de un año y pico de la disputas con mis hijos, empecé a notarlo. Eso me ha hecho sentir cierto rechazo por la actividad que estaba realizando, Por otra parte, los enfrentamientos con compañeros, tampoco ayudan", aseguró, para después añadir. "A veces he echado de menos algo de racionalidad en los encontronazos. Hay mucha visceralidad aquí, por mi parte también, a veces. Y eso me hace no sentirme a gusto. Creo que, entre todos, nos hemos equivocado en eso, nos hemos radicalizado".

Varios años con el sueldo embargado

Los problemas con la Agencia Tributaria también han contribuido a que Matamoros no se sintiese agusto en su trabajo, ya que lleva años con el sueldo embargado. "Me da vergüenza hablar de dinero en un plató. Llevo cuatro años con el sueldo embargado por la Agencia Tributaria y mi situación es la misma. Mi situación económica no ha variado en los últimos 15 días -en alusión a las informaciones de que su mujer había heredado 20 millones-. De los compañeros que coincidimos en este plató, a todos nos han inspeccionado. Y como a nosotros a actores, futbolistas... Yo estoy intentado llegar a un acuerdo con Hacienda para que me reduzcan ese dinero que debo".

Ahora, Matamoros estudia nuevas propuestas de trabajo para reinventarse y emprender un nuevo camino: "Que Pantoja tenga celulitis o no, a mí me importa un huevo. Y tengo una oferta que sí me gusta, para hablar de fútbol y de política, en radio. Y lo que realmente me gustaría es tener un club de jazz. Con la herencia de Makoke podría abrir una cadena de clubes de jazz, la putada es que sea mentira. No hay herencia y menos de una tía con apellido ilustre".

Indigando con sus compañeros

"Belén me parece enemiga de la inteligencia"

Antes de marcharse para siempre de 'Sábado Deluxe', Kiko Matamoros lanzó un dardo envenenado a su compañera Belén Esteban y al resto de compañeros que no quisieron acudir al programa para despedirse de él. "Belén me parece un personaje 'valleinclanesco', es enemiga de la inteligencia. Representa la España tétrica que detesto" y añadió: "Empiezo a darme cuenta de que no he tenido aquí dentro, pero queda en su mochila y no en la mía. Me parece una grosería que ni Mila ni Belen ni Kiko Hernández hayan querido despedirse de mí"

Seguro que también te interesa...

La herencia que habría retirado a Kiko Matamoros de 'Sálvame'

Laura Matamoros mostrará el día a día de su embarazo en un reality