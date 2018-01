Kiko Matamoros vuelve a 'SÃ¡lvame'

18 ene 2018

Que nadie se precipite, que el paso de Kiko Matamoros por el que fuera su programa ha sido algo puntual. El que fuera colaborador de 'Sálvame', visitó ayer a sus compañeros en el plató para contar cómo le está yendo la vida desde que lo dejara. hace un par de meses.

"Me dedico a estar con amigos, familia, a ganar a las cartas que he ganado. Me divierto mucho y he ganado viaje a Mallorca, cocido, copas. Me daba miedo la inactividad, pero voy al cine, veo la tele, no me aburro, una vida idílica...", revelaba Kiko.

Me daba una pereza enorme ir a trabajar"

Si bien es cierto que asegura que su intención no pasa por un regreso, si admitió que, si le ponen una buena cantidad de dinero delante, se pensaría participar en 'Supervivientes'. "Intención de volver ninguna, quiero calidad de vida, me daba una pereza enorme ir a trabajar. No veo ir a Honduras, bueno depende de lo que me pongan encima de la mesa", declaraba

Y añadía al respecto: "Pero me tendría que compensar. Tengo más de una oferta para colaborar en programas que no son de corazón, pero no quiero porque no me hace falta y estoy muy bien como estoy. Estoy en otros proyectos que tienen que ver con la música".

A punto de ser abuelo, también habló del reencuentro con sus compañeros, un par de días antes, en el estreno de la obra de teatro de Jorge Javier Vázquez: "Me hizo mucha ilusión ver a todos, especialmente a Kiko Hernández, porque tenemos complicidad. También a Lydi,a porque son 40 años ya que nos conocemos. A todos".

