Belén Esteban desmiente su boda: "Que no os engañen"

18 oct 2017

Compartir en google plus

Tiene muchas ganas, pero de momento no hay nada en firme. Belén Esteban quiere casarse y, por eso, en los últimos días han 'jugado' en 'Sálvame' con una hipotética lista de invitados para ver quiénes estarían y quiénes no en su segundo banquete nupcial.

Pero Belén ha querido salir al paso de las informaciones que aseguran que ya se ha puesto manos a la obra, con la ayuda de Miguel Marcos, con los prepartivos del enlace. No, de momento no hay planes firmes de dar el 'sí, quiero'. O al menos no es ella la que lo ha anunciado.

"La portada de hoy es mentira. Yo no he anunciado nada y menos mi boda. QUE NO OS ENGAÑEN", ha escrito en su Instagram visiblemente enfadada.

La portada de hoy es mentira yo no he anunciado nada y menos mi boda QUE NO OS ENGAÑEN Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 12:29 PDT

Esteban sí ha hablado en el plató del programa en el que colabora de que no invitaría ni a Kiko Matamoros ni a Paz Padilla. Esta última se sintió ofendida por el comentario y la propia Belén le pidió disculpas en directo un día más tarde.

Seguro que también te interesa...

La lista de no invitados a la boda de Belén Esteban

Conmoción en 'Sálvame' por la muerte de un compañero de producción

Fran Álvarez: "Mi matrimonio con Belén Esteban fue un error"