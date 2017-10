La lista de no invitados a la boda de Belén Esteban

17 oct 2017

Que no se revolucione nadie, que aun no ha anunciado que vaya a dar el segundo 'sí, quiero' de su vida, pero Belén Esteban tiene muy claro quiénes de sus compañeros sí estarían y quiénes no en una hipotética boda.

La colaboradora tiene muy claro que, de igual modo que no va a echar de menos a Kiko Matamoros cada tarde en 'Sálvame' -aquí los motivos de su marcha-. no tiene ni la más mínima intención de verle sentado en el banquete de su boda. No es ningún secreto la mala relación entre ellos en los últimos tiempos, así que, no es de extrañar que no esté en esa lista de posibles invitados.

De verdad que procuro ganarme la amistad de todos, que no es fácil" paz padilla

A quien no le ha sentado nada bien que Belén asegurara que no estaría invitada es a la presentadora Paz Padilla. Esta se ha manifestado en el plató: "Estas cosas me duelen, llevo ocho años trabajando aquí contigo, de verdad que procuro ganarme la amistad de todos, que no es fácil, pero cuando digo que os quiero es verdad".

Ante esto, Esteban le replicó: "Yo te admiro cuando te oigo, tampoco quiero que te sientas mal y si te duele lo siento, pero me hicieron una pregunta y tenía que ser sincera". Pero en ningún caso dijo que fuese a cambiar de opinión...

Estos son los dos nombres que la de Paracuellos tiene más que claro que excluiría de una lista en la que, es más que evidente, estarán sus amigas María Patiño y Mila Ximénez, en quienes se ha apoyado en los momentos más complicados de su batalla legal con Toño Sanchís.

