El enganchÃ³n de Dulce y Alejandro AlbalÃ¡ en directo

23 oct 2017

Durante muchos años fue la persona de confianza de Isabel Pantoja. Tanto, que a ella le encargó el cuidado de sus dos hijos, hasta tal punto que se convirtió en uno de los pilares sobre los que gira la vida de Chabelita. Hablamos de Dulce Delapiedra, que el pasado fin de semana se sometió a las preguntas del Polígrafo en 'Sábado Deluxe'.

Y más allá de que no se descubrieran grandes cosas sobre su paso por Cantora -al menos que no se hubiesen sacado ya a la luz-, el público asistió a un enganchón entre Dulce y el último ex de 'su niña', Alejandro Albalá, que, al sentirse atacado, salió a la puerta de su casa para darle la réplica en el micrófono de un reportero del programa.

Mientras que Dulce le acusó de vivir de Chabelita, este aseguraba que la que había estado aprovechándose de ellos, había sido la niñera. Decía que esta hacía unas compras más que ridículas y le llegó a reprochar en público que lo único que tenía a su nombre era un coche.

Vamos, que el cántabro poco más o menos vino a decir que no tenía dónde ir y que por eso estaba bajo el amparo de la hija de Isabel Pantoja y, durante el tiempo que duró la relación intermitente, del suyo propio.

Al final, el cruce de reproches terminó en una serie de gritos indescifrables para el telespectador y se cortó la conexión. Al fin y al cabo, las acusaciones entre y una y otro es algo que ya se ha vivido recientemente.

