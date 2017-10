23 oct 2017 carlos pérez gimeno

Eva González está disfrutando de su embarazo. La presentadora, que se convertirá en mamá próximamente, vive un gran momento profesional y compagina sus éxito con 'MasterChef' con otros eventos.

Ahora, la presentadora ha grabado un filme junto a José Coronado para la campaña otoño-invierno de Cortefiel. Ambos están encantados con la experiencia, que relata una historia cotidiana y conecta con el público.

Hablamos con Eva González de este dulce momento en el que se encuentra.

Corazón ¿Qué tal la experiencia?

Eva González Muy positiva. Lo hemos pasado muy bien y trabajar con José es una maravilla.

C. ¿Cómo lleva el embarazo?

E.G. Muy bien, afortunadamente. De momento no he tenido que cambiar mi armario. De hecho he venido con unos vaqueros que todavía me sirven. Aun no me ha salido la barriga, pero seguro que, de un día para otro, se me notará y, de repente, me miraré al espejo y no me reconoceré (risas). No tengo mareos ni vómitos ni antojos... Lo único que me apetece más el dulce, cuando siempre he sido más de salado.

C. ¿De cuánto está?

E.G. De cinco meses y de verdad que está siendo estupendo. Todavía no sabemos el sexo del bebé. La ginecóloga sí, pero preferimos no saberlo de momento. Todavía queda mucho tiempo, soy primeriza y de verdad que me da lo mismo. Y a Cayetano le ocurre lo mismo.

C. ¿Qué tal está después de la cogida en Zaragoza?

E.G. Bien, ya está en casa descansando. Quieras o no, estás en tu cama, tu ducha, sofá, la comida... Aunque no le puedo cuidar mucho al estar todo el día trabajando. Los puntos van evolucionando bien.

C. Cuando pasan estas cosas, ¿le pide que se retire?

E.G. Nunca le diría eso, no se me ocurriría. Ni él se lo plantea, porque está en un momento de su carrera buenísimo, muy centrado, y la temporada ha sido magnifica. La pena es que haya tenido este percance.

C. ¿Cómo reaccionó al enterarse?

E.G. Estaba saliendo de trabajar, me llamaron y me fui corriendo al AVE. Antes de que entrara en quirófano, me llamó para tranquilizarme un poco. Y eso se lo agradezco muchísimo.

C. Si fuera niño, ¿le gustaría que fuera torero?

E.G. Espero que no, ya tengo bastante con uno. Preferiría que fuera cocinero (risas).

C. ¿Qué le parece la polémica que ha habido con la portada de su cuñado Francisco con su hija Tana?

E.G. La verdad es que no la he visto y desconozco si ha habido polémica. Lo que sí puedo decir es que, a mí, no me corresponde ni abrir la boca.

C. ¿Tiene mucha relación con Tana?

E.G. Sí, claro, mi niña guapa. Y muy taurina, porque se ha criado en ese ambiente. Es una niña genial y se merece ser muy feliz. Tiene un gran carisma y es superguapa. Tenemos muy buena relación.

C. ¿Tienen pensado algún nombre?

E.G. Si es niño, todavía no lo tenemos claro. Si es niña, ya lo hemos decidido, pero no pienso decirlo.

C. ¿Piensa seguir trabajando hasta el final?

E.G. Si puedo es lo que me gustaría. Además la audiencia no puede ser mejor. Hace unos días, en el programa 100, nos vieron casi tres millones de espectadores.

