'OT 2017' abre sus puertas y otras ofertas de televisiÃ³n

23 oct 2017

La semana pasada, TVE abrió las puertas de la Academia de ‘Operación Triunfo’, realizó un avance de presentación con todos los profesores y se mostraron las novedades de esta versión ‘OT 2.0’ en la que las redes sociales ganan el protagonismo que se merecen. Los espectadores podrán descargarse la app ‘OT 2017’ desde Google Play y App Store y participar de forma gratuita en todas las acciones relacionadas con el ‘talent’: desde votar a lanzar las preguntas del Chat OT, presentado por la directora, Noemí Galera.

Además, desde la aplicación se tendrá acceso a toda la información y publicaciones, desde Facebook, Twitter, Youtube y la propia web de RTVE. Los 18 concursantes tendrán también sus cuentas de Instagram desde las que colgarán fotos y vídeos de sus experiencias en la Academia. Nada de esto existía en el formato original, pero los tiempos han cambiado (¡una barbaridad!) y la interacción con el público, también.

Isabel Pantoja, así fue

Les tengo envidia. Estoy convencido de que han podido dormir plácidamente estos días. Yo no. Porque la pasada semana se presentó en el MIPCOM de Cannes el ‘biopic’ de Isabel Pantoja, ‘Así fue’, y recibí un videoclip como avance. Estoy que no duermo desde entonces. Azul y rojo, flamenca y torero, palabras prometedoras con la voz de la mismísima Pantoja: «De todas las Isabeles aquí solo hay una: la de del arte, la auténtica, la verdadera. Con mis risas y mis llantos… Una vida de trabajo, emociones, sufrimientos y vivencias. Una vida que desnudaré desde el amor y también desde mi esencia».

La esencia de la Pantoja me inquieta y me perturba. Esencia de mujer… Pero, ¿esencia triunfal o esencia carcelaria? Ya que la productora BTFmedia anuncia que estamos ante una biografía oficial, autorizada, imaginamos que todo será esencia de cuento chino… Veremos. Porque, seamos claros, lo que queremos ver es la biografía No Autorizada. La buena, vamos.

Premios de la Academia

Este martes, la Academia de Televisión concede los Premios Iris. Raquel Sánchez Silva será la presentadora del décimonoveno aniversario. Un año más, tras ediciones con las galas más cutres, ramplonas y vergonzosas del panorama audiovisual, nos planteamos las mismas dudas: ¿Cómo es posible que la Academia haga la peor tele del mundo? ¿Cómo se ha conseguido que ninguna cadena quiera retransmitirla? ¿Por qué no se negocia de una vez por todas para incorporar a Mediaset en una institución que debe representar a todos?

Nadie sabe, nadie responde, porque parece que la Academia se ha especializado en la organización de Debates a la Presidencia (con la publicación de libros de autobombo cuyo presupuesto debe ser inversamente proporcional al interés que despiertan), algo que nunca se planteó en sus orígenes, algo que ninguna otra hace, entre otras cosas, porque existen mil prioridades antes que esa.

¿Saben algo de los nominados de este año? Tranquilos, ni ustedes ni nadie. Una pena.

