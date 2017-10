Así es un día de rodaje en 'MasterChef Celebrity'

24 oct 2017

No imaginaban que el programa sería así. Ni con pruebas tan duras, en las que lo importante no es el espectáculo, sino la cocina, pero MasterChef no baja su nivel de exigencia ni siquiera cuando quienes compiten son rostros conocidos. Por eso los concursantes de MasterChef Celebrity 2 están dando el todo por el todo para emular a Miguel Ángel Muñoz y hacerse con el título de ganador de un reality que además estos días ha entrado en el Guinness de los récords como el programa de cocina con más éxito en el mundo.

La batalla del huevo

Después de seis eliminaciones, quedan en las cocinas el modelo Juan Betancourt, los actores Edu Soto, Patricia Montero, Anabel Alonso, Bibiana Fernández y José Corbacho, el piragüista olímpico Saúl Craviotto, y una repescada Silvia Abril, que besaba el suelo del plató a su regreso. Corazón asistió a la grabación de ese programa para ver cómo fue esa rentrée y conocer cómo se desenvuelven en los fogones.

Y lo que les esperaba en plató era más complicado de lo que parecía a priori. Tenían que cocinar varios platos con huevo y a más de uno se le atascó alguna elaboración durante las tres partes de las que constaba la prueba. En la primera, tenían que preparar un huevo poché. En la segunda, una tortilla francesa, y en la tercera, una tortilla de patata. Como imaginarán, a unos les salieron mejor los platos que a otros. Incluso hubo quien se cabreó por no hacerlo perfecto. Y es que están volcados en el concurso. "Yo no sabía lo que me esperaba, a pesar de haber hablado con Miguel Ángel Muñoz antes de entrar", comentaba Silvia Abril. La actriz se había ido a la calle dos semanas antes por culpa de una receta más que conocida: la bechamel. "Me quedó muy espesa", reconocía con pesar. "Podíamos alicatar un baño con ella", replicaba Anabel Alonso.

A pesar de los errores, está siendo una gran experiencia. Algunos, como Saúl Craviotto y Juan Betancourt nos reconocían que se prepararon yendo a clases "Yo no tenía ni idea de cocinar, me puse las pilas dos semanas antes. Pero a medida que ha ido pasando el programa, he ido aprendiendo", contaba Juan.

La familia y la televisión

También confesaron que está siendo duro para ellos y para los suyos. Craviotto, por ejemplo, no puede dejar de entrenar. "Intento hacerlo como puedo y aprovecho los fines de semana", afirmó. Y tras el beso con Eva González la pasada semana para celebrar el programa 100, las cosas se le complicaban en casa. "Ya he avisado a mi mujer", comentaba entre risas. "Habría que hacer un programa paralelo donde todas nuestras familias estén alojadas y tengan una manutención", bromeaba Corbacho. Patricia Montero, que tiene una hija, Lis, de solo dos años aseguró: "En casa todo es un despropósito, porque sales de aquí y te vas a cocinar. Solo pensamos en cocina". Bibiana Fernández, por su parte, reconocía con su habitual gracia que a ella lo que le gustaba era la pastelería –"Pero llevo a régimen como Cuba, treinta y tantos años"–, aunque tanta cocina llega a saturar. "En cuanto salga me voy a apuntar a la nevera roja tres meses y no quiero freír ni un huevo", afirmaba mientras sus compañeros se reían.

Otros no piensan como ella. Patricia ya se ha hecho con una máquina para amasar y hacer pasteles, y Corbacho aseguraba que tenía "tal cantidad de polvos que mi armario parece el de Breaking Bad". Pero si hay uno al que le ha dado fuerte la fiebre de la cocina es a Edu Soto. El actor se ha comprado un complejo aparato para cocinar a baja temperatura e incluso deslizaba la posibilidad de abrir otra vía laboral en la restauración. No lo haría solo. "Tengo la poca fortuna de tener un vecino que está enfermo con la cocina. Es actor también, pero no voy a decir el nombre", nos comentaba. Soto suena como uno de los favoritos, aunque entre los concursantes prefieren no dar nombres. "Intentan que nos piquemos, pero no lo consiguen. El rival a batir por mí, soy yo", decía Anabel Alonso. Ella se centró en cómo viven las emociones. "A mí me cuesta llorar, me da pudor, pero aquí no sé como te llevan que por un plato de espagueti te pones a llorar", confesaba.

Tras nuestro encuentro, los concursantes pusieron rumbo a Alicante, donde realizaron una prueba de exteriores con la chef María José San Román. A su vuelta en plató les esperaba Juanjo López para una prueba de eliminación de alto voltaje tras la que uno de ellos abandonará las cocinas de 'MasterChef'. ¿Quién será esta vez?

Seguro que también te interesa...

Jorge y Miri de 'MasterChef': "Lo nuestro no es un montaje"

Eva González: "Todavía no sabemos el sexo del bebé"

El apasionado beso de Eva González y Saúl Craviotto, en 'MasterChef'