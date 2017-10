Alba Carrillo la vuelve a liar en el 'Deluxe'

29 oct 2017

Para bien o para mal, cada entrevista de Alba Carrillo tiene un momentazo. No es nuevo que la modelo no se lleva nada bien con la mayoría de los colaboradores de 'Sábado Deluxe' y en su última entrevista lo ha vuelto hacer patente.

Alba Carrillo acudía junto a su madre, Lucía Pariente, dispuestas a hacer una entrevista que prometía ser jugosa y divertida, con preguntas de Alba hacia su madre como si en algún momento se había sentido atraída por las mujeres. Extraña, sí, pero nada hacía presagiar que la modelo terminaría abandonando el plató entre lágrimas, que después lo haría Diego Arrabal, que los colaboradores casi que también y que, exagerando, el único que se quedaría en el 'Deluxe' esa noche sería Jorge Javier Vázquez.

Todo comenzó cuando Alba, muy enfadada durante la publicidad, soltó una frase que el oído de María Patiño captó a la perfección: "Esta gentuza". Mientras los colaboradores hablaban del tenso momento, la exconcursante de 'Supervivientes' volvió a plató para añadir un poco más de leña al fuego.

"No me esperaba esta entrevista así, no es como me la habían contado. Cuando he dicho gentuza me refería a Diego", afirmaba Alba, y su madre añadía: "Diego, no eres una persona apta para estar sentada en ninguna silla". Lo que provoca la marcha de Diego Arrabal del plató, aconsejado por Jorge Javier Vázquez y con el resto de compañeros siguiéndole. Pero el presentador evitó el abandono de nadie más.

Jorge Javier frenando la marcha de los colaboradores. pinit

"A mí los motines no. Si os queréis largar, os largáis y yo sigo con la entrevista. No he echado a Diego Arrabal del plató, lo he hecho por él, para que Alba no esté bufando", afirmaba Jorge Javier Vázquez, y añadía, dirigiéndose a Alba: "Me pongo más del lado de Diego que con del tuyo. No has hecho bien y le has llamado tú Pluto desde el primer momento".

"Diego me ha hecho mucho daño con el tema de mi hijo", se justificaba la modelo entre lágrimas para seguir más tarde con la entrevista.

