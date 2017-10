El peor momento de Ana Obregón

29 oct 2017

No es el mejor momento de Ana Obregón. La actriz está preocupada por sus padres, de avanzada edad, después de los últimos acontecimientos. Primero fue su padre hace unas semanas el que estuvo ingresado y ahora ha sido su madre.

"Muy a mi pesar y al de mi familia se ha hecho público que a mi madre le han tenido que operar de urgencia de un tema de corazón... Lo importante es que puedo deciros a todos los que os habéis interesado, que mi madre está muy bien, que le han puesto un marcapasos con el que espero me acompañe un largo camino en esta vida que ella me dio y en la que no podría vivir sin ella", escribió la bióloga hace más de una semana en su perfil de Instagram y lo acompañó con una imagen junto a su madre.

Parece que tras la operación, el estado de salud de la madre de Ana Obregón ha mejorado y poco a poco se va recuperando. Lo que ha permitido a la actriz acudir a Cáceres y seguir con la gira de su obra, 'El contador del Amor'.

Ana se ha entregado por completo a su familia y se ha dedicado a cuidar de sus padres con gran amor y entrega. Sus seguidores, su hijo y sus seres queridos han estado apoyándola en estos duros momentos. Por eso, ella ha querido agradecerlo a través de su cuenta de Instagram. "Ha sido una semana en el hospital muy dura y dolorosa por la salud de mi madre pero gracias al apoyo de mi hijo, mis amigos y el vuestro se lleva mejor. Sin olvidarme de mi perrita Luna que siempre me tiende su mano", ha escrito.

