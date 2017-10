Alba Carrillo y su madre tendrán un 'reality' propio

31 oct 2017

El pasado fin de semana, Alba Carrillo y su madre, Lucía Pariente, montaron su enésimo 'show' en un plató de televisión. Allí, amén del rebote que llevó a la modelo a salir llorando en una de las publicidades, demostraron que son carne de la pequeña pantalla.

Eso no ha pasado desapercibido para Mediaset, que es una máquina de hacer 'realities' -y dinero- y ha decidido que madre e hija se merecen tener su espacio propio. Mostrar su día a día, sus broncas y sus reconciliaciones.

La semana pasada, Raúl Prieto anunciaba que dejaba a dirección de 'Sálvame' de manera momentánea. Ahora sabemos que será para dirigir el espacio protagonizado por Carrillo y Pariente y en el que, a buen seguro, no faltarán los detalles sobre ese divorcio con Feliciano López que ya comienza a hacerse tedioso para el espectador.

Así que, las Carrillo, tendrán su réplica tras el éxito internacional 'Keep Up with The Kardashians' y 'Las Campos'. Veremos qué tal les sienta a estas últimas que vengan para hacerles sombra. Y si consiguen el respaldo de la audiencia.

