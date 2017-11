8 nov 2017

"Es algo que te marca de por vida". Así ha comenzado el relato de Cristina Tárrega en 'El programa de Ana Rosa' antes de dar paso a un testimonio que ha dejado de piedra a sus compañeros en plató y a las redes sociales.

La presentadora ha revelado que, al llegar a la capital a trabajar, sufrió acoso y abuso por parte de una jefa. "Una mujer me enfiló cuando llegué a Madrid. Teníamos una relación de amor y odio al mismo tiempo. Se metía conmigo, pero al mismo tiempo tenía que comer con ella, ir a su casa. Cuando no quise hacer lo que me demandaba empezaron los problemas. Me hacía la vida imposible", contaba entre lágrimas.

"La única forma de mantenerme era trabajar 48 horas al día si el día tenía 24 horas. Tenía que trabajar más", contaba antes de añadir que su propia jefa llegó a darle la dirección de su casa a un acosador que la martirizó durante un tiempo. Hasta el punto de que tuvo que vivir durante seis meses con vigilancia policial.

Tárrega, al finalizar, lanzaba un mensaje claro a la sociedad: "Los compañeros tienen que ayudar y algunos empujaron y empeoraron la situación"

