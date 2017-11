9 nov 2017

No es la primera vez que Veuve Clicquot le elige como anfitrión de una fiesta, quizá porque saben que Álex González (37) es siempre un acierto. Discreto, simpático y elegante, tiene una imagen a la que es difícil no querer asociarse y conquista a varias generaciones.

Ahora, de nuevo soltero, tras romper su relación con la piloto Carmen Jordá, está instalado en Villa García de Arosa (Galicia) donde rueda una serie, pero hizo un alto en el camino para regresar a Madrid y ejercer de maestro de ceremonias de la fiesta Yelloween, un evento que la exclusiva marca de champán celebra cada año por estas fechas.

C. Hacía tiempo que no le veíamos. ¿Qué tal se vive alejado del mundanal ruido?

Alex González Bien, no está mal. Es como una especie de retiro, no voy a decir que espiritual porque el trabajo es muy estresante, pero sí que vivo en un pueblo que me encanta y en el que no ocurren cosas.

C. La serie en la que trabaja se llamará Vivir sin permiso y se emitirá en Telecinco. ¿Qué nos puede contar del proyecto?

A.G. Empezamos a rodar a principios de junio y trata de una familia muy poderosa de Galicia. Al padre de familia lo interpreta José Coronado, que es como si fuera un poco el padrino. Tiene cuatro hijos, dos legítimos, una hija no reconocida y uno adoptado, mi personaje, que es el único que está preparado para llevar el negocio. A él le diagnostican alzheimer y cuando tiene que delegar y no lo hace en el único que está preparado, se desata el conflicto.

C. Coronado haciendo de su padre… Casi parece sacado de la vida real.

A.G. ¡No digas esto que no le va a hacer gracia! (risas). José es como un hermano mayor y un buen amigo. Eso es una suerte, porque estás fuera de casa y tener a alguien cerca se agradece.

C. ¿Es supersticioso?

A.G. No, ten en cuenta que nací un día 13, así que no puedo serlo. Tengo alguna manía boba, como empezar todo con la mano y el pie derecho. Hasta cuando voy a probarme unos zapatos y me dan para probar el izquierdo.

C. Antes de comenzar este rodaje pasaba grandes temporadas en América. Ahora toca cambiar Los Ángeles por Villa García.

A.G. Cuando terminé de trabajar en España, pensé: «Esto que está pasando seguramente se acabe en algún momento». Así que, ya que tenía dos meses libres, decidí ir a otro país para abrir otra franquicia de mi negocio (risas). Me gusta trabajar y viajar. Si me saliera un trabajo en Colombia, me iría.

C. Igual allí se podría incorporar a Narcos, aunque para la próxima cambian de localización.

A.G. Sí, ahora lo han hecho en México, y el acento mexicano no me sale.

Ahora que estoy soltero, me siento bien y estoy tranquilo"

C. El caso de Harvey Weinstein está removiendo la industria cinematográfica. ¿Cree que es algo que se da especialmente en el mundo de la interpretación?

A.G. No creo que sea un tema del mundo del espectáculo. Es algo que pasará en cualquier tipo de industria, es el sexo como moneda de cambio.

C. ¿Alguna vez se ha sentido un hombre objeto en su profesión?

A.G. No en ese sentido. Cuando lo he sentido, no ha sido como algo negativo. Lo digo entendiendo como objeto que te llamen por el nombre de tu personaje o que proyecten en ti, como yo he hecho, a esa persona que les gustaría que fuera su pareja ideal.

C. ¿Cómo es usted en la intimidad?

A.G. Me da un poco de pudor hablar de mí. Mis amigos me suelen decir que por qué no hago una comedia. Tengo tendencia a hacer el payasete y me gusta mucho imitar, pero en momentos como este, me pongo un poco más solemne.

C. ¿Quizá porque quiere pensar bien lo que va a decir para que el titular no se vaya de madre?

A.G. Después de hacer una entrevista, algo que has dicho y que no pensabas que fuese importante, de pronto, lo ves en un titular y eso te puede acompañar durante años.

C. ¿Cuál cree que va a ser el titular de esta entrevista?

A.G. Algo relacionado con la soltería.

C. ¿Usted cree? Si a ese respecto nos va a decir que está feliz?

A.G. Sí, y estoy muy bien, y tranquilo. Pero ahora estoy rebobinando en mi cabeza a ver qué he dicho.

C. A lo mejor se trata de algo laboral, como ¿qué tiene pensado hacer cuando termine la grabación?

A.G. Estoy a la espera de un par de respuestas de trabajo. Me encuentro con mucha energía, estoy deseando que empiece 2018.

Seguro que también te interesa...

Rubén, el último en la lista de hombres de Alyson Eckmann

La ruptura de Álex González y Carmen Jordá: se les acabó el amor

Álex González: “Esta profesión es más tirana con las actrices”