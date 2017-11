Â¿Por quÃ© ha abandonado Laura Velasco 'GH Revolution'?

15 nov 2017

Hacía tan solo cinco días que Laura Velasco había sido repescada para volver a entrar en la casa de 'Gran Hermano', pero ha decidido hacer las maletas sin ni siquiera esperar a la gala del jueves. LO hacía por decisión propia y sin dar más explicaciones.

Pero tanto la audiencia como los colaboradores que se dedican a comentar 'realities' ya empiezan a hacer sus cábalas y la opción de que el ambiente enrarecido, quizás por la expulsión de José María por motivos disciplinarios y ese presunto caso de abusos sexuales que sigue planeando sobre el formato, podrían ser el motivo.

El pasado miércoles, Laura ingresaba de nuevo en el 'reality' junto a Miriam por elección del público. Justamente, ellas dos protagonizaron una bronca durante la prueba semanal. Y, quizás, ese mal ambiente haya sido motivo suficiente como para que no le haya merecido la pena seguir adelante con el concurso.

Por el momento, el programa no ha manifestado si hay intenciones o no de remplazar a la concursante o si se quedarán ya como están. De lo que no cabe duda es de que estamos ante una de las ediciones más movidas y pólemicas de la historia de 'Gran Hermano'.

