Jim Carrey quiso destruir Hollywood

21 nov 2017

Muchos no soportan a Jim Carrey. Pero Jim Carrey es un actor prodigioso. En 1999 se metió en la piel de Andy Kaufman para ‘Man of the Moon’, película biográfica sobre el cómico desaparecido en 1984. Carrey estaba tan metido en el personaje que actuaba como él incluso cuando no estaba rodando. Una cámara lo seguía entre bambalinas, supuestamente para un reportaje promocional. Pero no se usaron.

Unas 100 horas de grabación han estado olvidadas y los productores no querían que se usaran. “Temían que la gente pensara que soy un gilipollas”, dice Carrey en el documental ‘Jim & Andy: The great beyond’, que estrena Netflix. El resultado es tronchante y, a la vez, inquietante.

Milos Forman, el director de ‘Man of the moon’, está a punto de dar un puñetazo a Jim/Andy. Este se cuela en el despacho de Spielberg. Hay una entrevista con Carrey (y su enorme ego). Ahora se dedica a la meditación y dice que no le importan ni su carrera ni cómo será recordado. También que hizo ‘Ace Ventura’ para destruir Hollywood.

Dos libros: 'Generación Titanic' y 'Titanic. Historia de un fenómeno'

'Generación Titanic' de Juan Sanguino y 'Titanic. Historia de un fenómeno' de José Madrid. pinit

Juan Sanguino, nacido en 1984, ha escrito sobre películas de la década siguiente. En ‘Generación Titanic: El libro del cine de los 90’ (Dolmen), el joven periodista especializado en cine y apasionado del más comercial, desmenuza una serie de películas que no van a pasar a la historia del cine, pero que son importantes para una generación.

A los que somos mayores y además siempre hemos despreciado la película de Leonardo Di Caprio y Kate Winslet nos puede sorprender esa pasión por ‘Titanic’ (“Es una de las pocas películas de las que puedes mencionar casi cualquier momento al azar y todo el mundo alrededor entenderá la referencia… ‘Titanic’ nació con la ambición de ser la película más grande jamás filmada. Y lo era, realmente lo era”).

Y no es el único que escribe sobre el taquillazo de James Cameron, también lo ha hecho José Madrid en ‘Titanic. Historia de un fenómeno’ (T&B Editores). Menos mal que de los 90 también son ‘El silencio de los corderos’ o ‘Eduardo Manostijeras’. Sanguino analiza con humor las buenas y las malas. Y tiene razón con que “el revolcón de ‘Ghost’ hizo que no volviéramos a ver la alfarería con los mismos ojos”.

Una película: 'El autor'

'El autor' la película de Manuel Martín Cuenca pinit

Álvaro (Javier Gutiérrez) y Amanda (María León) se separan. Ella es una autora de ‘best sellers’. Él decide escribir una gran novela. Pero ni tiene talento ni imaginación. Cuando, guiado por su profesor de escritura (Antonio de la Torre), descubre que la ficción se escribe mejor con la realidad, empieza a manipular a sus amigos y vecinos para crear una historia.

Manuel Martín Cuenca (‘Caníbal’) utiliza para hacer ‘El autor’ la primera novela corta de Javier Cercas, ‘El móvil’, de 1987. La creación literaria y los talleres de escritura dan para una película tan perversa como divertida. Tiene ritmo y tiene unos magníficos actores.

Un libro: 'Conviene tener un sitio adonde ir'

'Conviene tener un sitio adonde ir' de Emmanuel Carère. pinit

De todas las novelas de Emmanuel Carrère, quizá la mejor sea ‘El adversario’, donde cuenta la escalofriante y real historia de Jean-Claude Romand, un tipo que fingió una vida y acabó matando a su familia cuando todo se iba a descubrir.

De Carrère, extraordinario autor de no ficción, acaba de publicar en España ‘Conviene tener un sitio adonde ir’ (Anagrama), libro que reúne 30 piezas periodísticas y ensayos literarios escritos entre 1990 y 2015.

Entre ellos, los que relatan un viaje a Rumanía en busca de Drácula, una desastrosa entrevista a Catherine Deneuve, el redescubrimiento de Balzac o la gestación de ‘El adversario’. Cómo conoce a Romand (el asesino tardó dos años en contestar su carta) o cómo se obsesiona con Capote y ‘A sangre fría’ para componer su texto. Mucho yo, como siempre. Pero es lo que esperamos de Carrère.

