María Patiño: "No ha sido el mejor año de mi vida"

25 nov 2017

Puede parecer, a juzgar por lo bien que le ha ido en el terreno laboral, que 2017 ha sido un año positivo para María Patiño. Sin embargo, la pérdida de sus padres ha provocado que, tan solo la oportunidad de dar las Campanadas desde la Puerta del Sol el próximo 31 de diciembre, maquille la amargura.

La presentadora nos contó qué le pide a 2018, qué le gustaría hacer en la profesión y qué le parece que María José Campanario vuelva a tener ganas de guerras desde las redes sociales, durante la presentación de la colección de joyas de su amiga Mila Ximénez.

Corazón Encantada de acompañar a Mila en este día, ¿no?

María Patiño Por supuesto, porque me parece que es superimportante, además de dedicarnos a nuestra profesión, tener otras miras. Yo no soy nada empresarial, pero Mila sí lo es. Hay que apoyarla, porque además es amiga. Creo, fundamentalmente, en lo que hace y me encantan sus collares.

C. Y las piedras tienen un significado de protección, que lo ha contado ella.

M.P. Bueno, eso no lo sabía, me estoy enterando ahora. Soy muy sincera. Yo sé que tenía ilusión por hacer un proyecto al margen de la tele y, en ese sentido, la admiro, porque yo solo sé hacer tele. Me gusta que la gente se atreva a tener otras miras que yo nunca he tenido.

C. Enhorabuena, que va a dar las Campanadas. Además, al lado de gente a la que quiere y admira.

M.P. Sí, pero yo la verdad es que, desde plató, hubiese estado emocionada igual. Me parece que hacer un programa en directo el 31 de diciembre es la leche. Igualmente, voy a vivir una circunstancia que va a quedar para mí para siempre, pero a mí me daba igual. Cada cosa que he tenido en mi profesión, lo he vivido con el mismo grado de alegría y satisfacción, sea grande o pequeña. Creo que ese es el secreto. Cuando alguien me dice que quiere ser presentadora o colaboradora, yo le digo: "Has fracasado, porque yo nunca me he propuesto absolutamente nada". Y he soñado absolutamente todo. Entonces me hubiese dado exactamente igual vivir la gala de Fin de Año desde plató. Pero vamos, que estoy emocionada y voy a darlo todo.

C. ¿Le falta algún nombre en las Campandas que echará de menos?

M.P. Evidentemente, yo soy muy amiga de Gema López, de Chelo García Cortés y de Jorge Javier Vázquez. Pero yo con Mila, Terelu… tengo buena relación con todo el mundo. Después me cabreo con todos al mismo nivel que los quiero. Me encantaría estar con Gema, porque es como mi alma gemela. Pero sé que lo va a drisfrutar en plató y me va a dar mucha envidia, porque yo voy a pasar mucho frío.

C. Además, este año, también con 'Socialité', ha cosechado muchos éxitos. ¿Es su mejor año?

M.P. No, no es mi mejor año. A nivel personal he perdido a mis padres. Lo que pasa es que la vida, a veces, te quita y te da de otro lado. Y en esa compensación, prefería tener a mis padres y no dar las Campanadas.

C. ¿Borraría 2017?

M.P. No, porque yo no borro nada. Vivo de lo que vivo para disfrutar el presente, pero no ha sido el mejor año de mi vida, para nada. Otra cosa es que yo me calle las cosas y no las comparta. Al final hago lo que hace todo el mundo: callar las tristezas y compartir las alegrías.

C. Pero a nivel profesional no ha sido así...

M.P. A nivel profesional tengo todo y más de lo que podría. Pero quiero más de lo que tengo

C. ¿Qué más le gustaría?

M.P. Quiero tener un programa donde decir a determinadas personas: "No quiero que entres". Elegir yo. Decir: "No quiero atenderte". Como nos hacen a nosotros los personajes en la calle. Me encantaría. Siempre soñé con decir a determinados personajes: "No es el momento de que intervengas". Y sé que algún día ocurrirá, porque como lo he vivido tanto.

C. ¿Nombres?

M.P. Mil. Los que me maltrataron en la calle. Los tengo a todos en mi cabeza.

C. Para el año que viene, ¿le haría feliz una boda?

M.P. Me lo preguntáis tanto, que ya no me quiero casar. Tengo un agobio con eso que me muero. Y si me caso, paso de contarlo. Yo quiero un día de llegar y deciros, ojalá lo consiga: "Me he casado". Realmente no es algo importantísimo.

C. Bueno, ha hecho grandes portadas. El biquini de María Patiño causa sensación.

M.P. Pero cuando me he visto no me ha gustado, porque una se quiere ver más mona de lo que es. Y va cumpliendo años y lo llevo muy mal. No me gusta salir en biquini, ni con mi pareja… Pero entiendo tanto lo que hago, que solo puedo dar las gracias porque me siento muy bien tratada por la prensa. Yo formo parte de lo que soís y partí de lo que hacéis vosotras.

C. Parece que María José Campanario ha vuelto a las redes con un mensaje del que igual quiere usted decir algo

M.P. No tengo nada que decir… Que está mejor que nunca, que vuelve a tener la misma mala leche de siempre y que me alegro de que esté recuperada. Y que jolín, que la Feria de Abril no son antecedentes penales.

