El mayor miedo de Lydia Lozano

29 nov 2017

Los responsables de 'Sálvame' están constantemente dando vueltas a su cabeza para introducir cambios en el formato y hacerlo más atractivo a la audiencia. Lo último que se les ha ocurrido ha sido crear la sección 'Cuéntame', en la que los colaboradores se entrevistan a sí mismos -se ve que les gustó la idea con la que innovaron con Ángel Garo como protagonista-.

Le ofrecieron 30 millones de pesetas por desnudarse para 'Interviú'

La primera en someterse a esa autoentrevista ha sido Lydia Lozano, que ha vuelto a dejar titulares, como cada vez que se somete a un 'interrogatorio'. Por ejemplo, contó cómo le ofrecieron 30 millones de pesetas por posar desnuda para 'Interviú', algo que rechazó porque hay cosas que no tienen precio...

También habla de su pasado y su presente profesional: "Pase los mejores años de mi vida en ‘Tómbola’, me he planteado si cuando acabe ‘Sálvame’ voy a llorar y te digo que no, para mi será una liberación, pero no quiero que acabe, me encanta".

Aunque quizás, lo que más soprendiera es que abriera su corazón para confesar qué es lo que más miedo le da en esta vida. "Lo que más temo es quedarme paralítica, es una obsesión. Participe en 'Mira Quien Baile' por quitarme esa fobia, cada vez que me caía pensaba que me podía quedar paralítica", desvelaba.

Lydia, que dará las Campanadas desde la Puerta del Sol, es tan solo la primera de los colaboradores que pasarán por esta situación. ¿Serán capaces de estar a su altura?

