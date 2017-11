Yola Berrocal "Soy candidata a Mejor Actriz de Reparto para los Premios Goya"

30 nov 2017

La 32 Edición de los Premios Goya promete, y no precisamente en el sentido al que estamos acostumbrados. Son muchas las cadidaturas a los premios Goya que nos han sorprendido de esta última edición que se celebrará en febrero del 2018. La Academia de Cine hacía público el listado de candidaturas para la edición 32º entre los que nos encontrábamos a Yola Berrocal.

Te preguntarás cómo es posible juntar a este personaje mediático como lo es Yola con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y la respuesta la tiene Fernando Simarro, director cinematográfico, funcionario y Licenciado en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid.

D.R. Cartel de 'Cosmética Terror' ABC Yola Berrocal en 'Cosmética Terror'

Ganar sería un sueño pero tengo un 1% de posibilidades" Yola BerrocalCandidata a los Premios Goya

Gracias a su último largometraje, 'Cosmética Terror', ha conseguido ser candidato a los Premios Goya contando con un reparto de lo más pintoresco como Miriam Sánchez (candidata a mejor actriz revelación), Lucía Lapiedra y Yola Berrocal (candidata a mejor actriz de reparto). Este título caracterizado entre el cine de serie B se encuentra entre las 130 películas candidatas. Pero ser candidata no significa que esté nominada, sino que cumple los requisitos necesarios que aparecen en las bases marcadas por la Academia.

Esta película tiene al menos tres candidaturas gracias a Yola y Miriam también opta a la candidatura de 'Mejor película'. Pero aquí no se queda la "broma" sino que Soy una pringada, la Youtuber más irreverente, también se encuentra entre las candidatas por la categoría de Actriz revelación por 'La llamada'. No nos tocará esperar demasiado para conocer el desenlace de estas candidaturas tan rocambolescas pues en 13 días lo sabremos aunque Yola no tiene demasiadas esperanzas aunque sí ilusión: "Ganar sería un sueño pero tengo un 1% de posibilidades".

