Kevin Spacey sigue apareciendo en el cine

El 15 de diciembre se estrena ‘Rebelde entre el centeno’ y sale Kevin Spacey. No tenemos constancia de que haya sido borrado. Es la primera película de Danny Strong, que tiene en su haber ser creador la serie ‘Empire’. Pero aquí no está Cookie Lyon sino J.D. Salinger. Como el título y el cereal indican, se trata de contar la vida del sobrevalorado escritor. Contar sobre todo cómo creó ‘El guardián entre el centeno’ según la biografía que escribió Kenneth Slawenski (‘Una vida oculta’). Nicholas Hoult (‘X-Men’) es Salinger y Kevin Spacey interpreta a su profesor y mentor Whit Burnett Burnett. También salen Laura Dern, Hope Davis, Victor Garber y Sarah Paulson, que a veces no trabaja con Ryan Murphy.

Una imagen de la actriz en 'SMILF'. pinit

Cuando veía en ‘Mr. Robot’ a Shayla Nico, la vecina y camella de Elliot, no podía pensar que Frankie Shaw, la actriz que la interpretaba, tuviera tanto talento. Olvídense de Lena Dunham. Frankie Shaw es la creadora, escritora, directora y actriz de ‘SMILF’, una comedia emitida en Movistar Series cuyo título juega con MILF. La ‘s’ del principio es de soltera. Es decir, madre soltera con la que querría tener sexo (por ser fina). El tono de esta producción sobre una joven sin blanca y con un hijo precioso es casi perfecto. Bridgette Bird, un personaje bien construido y lleno de matices, es la protagonista de la serie más femenina que yo haya visto (y mira que Showtime tiene varias). Además, Frankie es más guapa que Lucia Berlin. Entre ‘Better Things’, ‘Shameless’ y ‘Roseanne’. Con una extraordinaria Rosie O’Donnell de madre y Connie Britton como empleadora a tiempo parcial. Se habla de vaginas, de lo difícil que es pronunciar Mariska Hartigay, de trastornos alimenticios, de abusos sexuales o de pretender trabajar con un niño pequeño llamado Larry Bird.

'Eleanor Oliphant está perfectamente', una novela escrita por Gail Honeyman. pinit

Eleanor Oliphant es una tía rara con nombre falso, un trauma infantil y una madre espantosa que la llama cada miércoles. Procura no interactuar con los demás (“soy una entidad autosuficiente”), pero todo cambia cuando conoce a Raymond, el informático de la oficina. Juntos abandonan la soledad. También interviene un anciano que le abre su casa y pasa a ser su familia. Suena a cursilada, pero no lo es. ‘Eleanor Oliphant está perfectamente’ (Roca Editorial), de Gail Honeyman, cuenta la historia de una mujer de 29 años que solo puede dormir si bebe vodka y que empieza cayendo muy mal. Está entre la Judith Hearne de Brian Moore y Jane Eyre. Pero con gracia. Si no ella, lo que tiene que ver con ella. Hay humor agridulce. Una primera novela sorprendente que demuestra que el pasado no determina el futuro.

La portada del libro escrito por John Julius Norwich. pinit

John Julius Norvich, segundo vizconde de Norvich, es, además de prestigioso, uno de los más amenos historiadores británicos. Ahora se publica en España ‘Cuatro príncipes’ (Ático de los libros), dedicado a Enrique VIII de Inglaterra, Francisco I de Francia, Carlos I de España y V de Alemania y Solimán ‘el Magnífico’. Hombres que decidieron la suerte de un continente, dominaron el mundo, dejaron huella en sus reinos y sentaron las bases de la Europa moderna. Cuenta Norvich las historias de estos personajes y las de quienes los rodearon. De Leonardo a Lutero, de Juana la Loca a Ana Bolena. De la verdadera historia del halcón maltés a la pirámide que Solimán erigió con dos mil cabezas humanas tras la batalla de Mohács. Unas soberbias biografías de los grandes monarcas del siglo XVI. No es solo que lo que cuenta sea importante y fascinante, es que está magníficamente escrito.

