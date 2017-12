José María Gil Silgado: "Yo jamás he querido hacer daño a María Jesús Ruiz"

6 dic 2017

¿Qué ha pasado para que del amor al odio hayan vuelto al amor María Jesús Ruiz y José María Ruiz Silgado? Esa es la pregunta que nos hacemos todos y para la que no hay respuesta. Pero lo cierto es que de los insultos han pasado a un discurso lleno de piropos.

Tras el paso de María Jesús Ruiz por 'Sábado Deluxe' en el que se abría y defendía a quien vuelve a ser su pareja, ha sido él quien ha concedido unas declaraciones a 'Sálvame' en las que da la cara por ella y le agradece sus palabras.

Para empezar, José María declara: "Le agradezco cómo habló de mí. La sinceridad fue desbordante, se extralimitó en sinceridad. Por defenderme, incluso, se perjudicó".

La maldad no está en su ADN"

"Yo jamás he intentado hacerle daño a María Jesús", asegura antes de manifestar que "ella tiene mil defectos, pero la maldad no está en su ADN ni en su nacimiento".

Sobre las cartas que mandó desde las cartas a Ruiz y que no solo no fueron contestadas, sino que le costaron una denuncia, desliga la responsabilidad de ella. "Cuando yo mandé esas cartas para ver a mi hija, ella está con una pareja que le recomienda que me denuncie. Ella no sabía o no tenía conocimiento de la gravedad de la denuncia. Quizá por rencor de la otra persona hacia mí, le hizo hacer cosas que ella en condiciones normales no haría".

José María asegura que no se arrepiente ni de haber estado con ella ni de esta nueva etapa que han abierto juntos. Aunque hay algo que le pesa en su conciencia: "Estoy arrepentido, quizá, de las cosas que haya hecho en mi etapa de empresario mal hechas".

Veremos cuál es el nuevo capítulo de esta historia que va camino de convertirse en interminable, aunque él sentencie que está deseando que el tema deje de salir en televisión... mientras sigue concediendo declaraciones a las cadenas.

