María Jesús Ruiz: "Me inventé que Gil Silgado me maltrataba psicológicamente"

3 dic 2017

Compartir en google plus

Puede ser que la modelo se haya enfrentado a su entrevista más difícil. María Jesús Ruiz ha confesado ser una mentirosa. A todo el mundo le resultó alucinante su reconciliación con José María Gil Silgado después de haberle tachado de estafador, delincuente e incluso maltratador psicológico, pero ella ha dado una explicación a todo eso.

"Fui mala. Engañé a la gente", ha afirmado la modelo en su entrevista en 'Sábado Deluxe'. Al parecer, todo lo que dijo del que ahora vuelve a ser su pareja fue mentira. "Me lo inventé para hacerle daño", ha declarado, y también afirma que es "el único hombre que me ha hecho feliz".

De su entrevista, María Jesús Ruiz ha salido malparada. Y no solo por la incomprensión y el ataque de los colaboradores del 'Deluxe', también por la forma en la que ella misma se ha retratado. "La última conversación que tuve con Julio fue el 30 de septiembre y el día 1 le escribí un mensaje a José María. Fui un poquito cruel con Julio, porque ese día le dije que creía que seguía queriendo a José María".

Aunque tampoco dejó muy bien a Julio, al que ella misma reconoció que no había tratado muy bien: "Julio es diferente a mí. Él se molestaba por tonterías. Era un hombre muy relajado. Yo me mataba a hacer cosas y él de copas. Era un pasotismo ofensivo. Julio vive mucho en la hostelería. No tiene un problema pero le gustan las copas y habitualmente bebe”.

Además, la modelo tuvo un encontronazo en el plató con Anabel Gil Silgado, la hija de su pareja. Al entrar en el plató, Anabel no ha aceptado el gesto de María Jesús Ruiz, que le ha tendido la mano: “Te agradecería que ni me la dieras”, le ha dicho seria y cortante. “Cada uno demuestra lo que es con su acto”, le ha respondido la modelo.

Seguro que también te interesa...

Gil Silgado y María Jesús Ruiz tienen su primera bronca

María Jesús rompe con Julio Ruiz y se acerca a Gil Silgado

“María Jesús dijo que era capaz de mandar a alguien para que la matase”