El tenso enfrentamiento entre Belén Esteban y Miriam, de 'GH Revolution'

11 dic 2017

Durante el paso de Belén Esteban por la casa de 'GH Revolution' en el encendido de las luces de Navidad, se hizo evidente la complicidad que había entre la colaboradora de 'Sálvame' y Pilar. A ella le dedicó unos valiosos consejos como el de: "quererse más a sí misma". Esta complicidad sigue tras la expulsión de Pilar de la casa y Belén no ha dudado en defenderla de Miriam durante el tenso debate de ayer.

Miriam alardeaba de la popularidad que ha tenido en esta edición de 'Gran Hermano' y de la facilidad con la que la misma Belén Esteban la ha criticado, concediéndole el protagonismo que le faltaba a la gallega, "lo voy a decir clarito, al final, con la que más trabajo han tenido aquí los colaboradores, para ponerme a parir, ha sido conmigo", aseguraba.

Belén Esteban no pudo evitar encenderse después de las palabras de Miriam y explotaba, "Venga ya, coño, que ya llega un momento que uno no se puede callar… ¡¿pero qué pasa que solo estaba esta señora de concursante?! ¡Chica, que había más gente! "hija mía, a mi me pagan aquí por estar tú aquí o por estár donde tú no tienes que estar".

Durante todo el debate, Miriam se mantuvo indiferente y no dudó en calentar aun más el ambiente con sus constantes carcajadas. Una actitud que sacó de quicio a Belén Esteban que acabó llamándola "la Paris Hilton de España" y que también desquició a Pilar.

Pilar enfrentándose a Miriam durante el debate. pinit

"No te permito que te rías. A ti no te permito nada. Porque no vales absolutamente nada como persona", le recriminaba la maña. Por su parte Belén la remató diciendo: "ríete de ti misma, de otros no te puedes reír. A ti el respeto que te han dado tus padres se te ha quedado en la suela de los zapatos. Tú fuiste la persona que decía que no criticaba el aspecto físico de alguien y estando en la cama dijiste que hay gordas buenas y gordas malas".

Pese a las palabras de ambas, la respuesta de Miriam fue una vez más la indiferencia y sus sonadas carcajadas.

Seguro que también te interesa...

Los dardos envenenados de Belén Esteban en su paso por 'GH Revolution'

Carlota, convencida de que fue expulsada de 'Gran Hermano Revolution' por el caso de presunto abuso sexual

¿Por qué ha abandonado Laura Velasco 'GH Revolution'?