Ricky: "Quiero hacer un musical con mis compaÃ±eros"

11 dic 2017

Menuda alegría se llevaría cuando vio a sus compañeros fascinados con su actuación, declarándose frikis de Ricky tras verle comerse el escenario en el pase de gala del martes. "Todavía estará de fiesta", decía Nerea convencida.

Ricky tuvo fiesta, sí, pero no tanta, porque le esperaba una maratón de entrevistas: "Llevamos más de un mes en una burbuja, sin tener la remota idea de lo que pasa fuera", confiesa Ricky, un tanto aturdido. "Desde la fase final del 'casting' hasta la entrada todo ha sido tan rápido que, al final, dejas de pensar que estás en un programa. Tienes que pensar en las clases, en los ensayos… En las galas es cuando tienes contacto con el público y te das de bruces con la realidad. Cuando vi la reacción de la gente al anunciar que saldríamos a firmar discos, fue cuando fui consciente de que el programa iba bien", añade.

El 1414 bien podría ser su número de la suerte, era el que lucía en las pruebas. Su frase fetiche, "Dream Big" ("Sueña a lo grande"), la lleva tatuada en el costado: "Me lo hice en agosto, mientras duró ese limbo en el que no sabía si iba a entrar o no en la Academia".

Ricky, que tiene experiencia en musicales y ha estudiado Comunicación Audiovisual, canta, baila, escribe y quiere dirigir: "Tengo en mente montar un musical. Me gustaría contar con mis compañeros. De hecho, son ellos los que me han pedido participar".

Lo bueno de estar nominado es que he podido elegir mis canciones"

Ricky ha superado la crítica del jurado: "No les gusto un coño", dijo cuando le comentaron que era vocalmente plano. "Esa frase me va a perseguir toda la vida, estoy por hacerme camisetas" ríe. "Pero es normal que no guste a todos. Lo bueno de estar nominado es que he podido elegir mis canciones. Quería cantar 'One song glory', del musical 'Rent', que para mí es un himno. Y 'Let me entertain you me define'. Me quedo con el orgullo de haber hecho lo que quería".

El 1 de octubre colgó en Twitter una foto de las entradas para ver 'La llamada'. Pocos meses después, se convertiría en alumno de los Javis -puedes ver aquí las secuelas de la agresión homófoba que sufrieron-: "Jamás pensé que estaría con ellos, aprendiendo a canalizar mi energía. Esa ha sido la mayor lección que he sacado de ellos. Tengo tantas ganas de hacer cosas, que, a veces, no controlo la fuerza y me excedo. Saber gestionarla es clave".

Le cuesta saber de dónde le viene la vena artística, aunque es posible que parte de 'culpa' la tenga Nana, su madre, ahora convertida en 'influencer' en YouTube: "Es total. Tiene un sentido del humor y una fuerza que ya quisiéramos todos".

