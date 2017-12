'OT 17', gala 6: el público salva a Amaia del escarmiento del jurado

5 dic 2017

Nunca el reconocimiento del público, a través del voto para el favorito de la semana, resultó tan necesario: el jurado tenía ganas de darle un escarmiento a Amaia de España, tal vez porque es lo que hacen de vez en cuando con los que destacan: darles un toque de atención. Le pasó a Agoney o a Aitana, sin ir más lejos. De todas formas, en el hipotético caso de salir nominada, rozaría el 100% de los votos para la salvación (y el jurado se llevaría el odio eterno de la audiencia).

Si el lunes pasado pasada tuvo que ir al baño para hacer pis, previa petición al presentación, anoche confesó que ha sufrido diarrea toda la semana. Lo que sonaría escatológico, en ella queda natural. La pobre ha sufrido una gastroenteritis que le impidió prepararse la canción para el jueves. "Espero que esto no lo saquen nunca", les dijo a los ‘profes’ tras el desastre emitido en directo antes más de 50.000 espectadores en Youtube: ni se sabía la letra ni controlaba la coreografía. ¡Buah, un horror!, que diría ella.

Se ha sentido mimada por todos, sobre todo por Alfred, cómo no, haciendo piña con Aitana, Ricky y Roi. Uno de los ‘momentazos’ de su número era cuando, al decir "Check my flow" -que inicialmente iba con voz grabada, pero insistió en que la dejaran a ella-, hacía una sacudida de trasero que traía de cabeza a todos sus compañeros. Así, al verla aparecer con el pantalón de cuero ajustado, todos le pedían que hiciera el gesto: "Jo, qué vergüenza", se excusaba ella, aunque se notaba que le encantaba la idea de provocar.

De hecho, en los ensayos con Vicky, fue 'comprando' todas las indicaciones de la coreógrafa. Y sí, es cierto que le faltó aire, pero… ¡Demonios!.. ¡Si hasta la propia Pink pone el micro para que cante el público porque en directo esa canción quita el aliento a la más pintada!

A pesar de sus "buah, qué horror, qué vergüenza", lo cierto es que la navarra va superando retos y no dice no a nada. Solo de boquilla, luego se pone y lo disfruta, ya sea al piano, a la guitarra, soltándose el pelo. No hay más que ver el vídeo de la fiesta del sábado para ver que, además de 'artistaza' trabajadora, tiene un lado divertido y gamberro. Da gusto.

