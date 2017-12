Belén Esteban explota contra Campanario y Jesulín

12 dic 2017

María José Campanario mantiene su silencio, pero lo cierto es que la mujer de Jesulín de Ubrique podría tener preparada una demanda para algunos de los colaboradores de 'Sálvame'. Según apunta Jesús Manuel, las informaciones sobre el estado de salud habrían motivado el enfado de Campanario, motivo por el que estaría decidida a emprender medidas legales.

La noticia no dejó de sorprender a Belén Esteban, que durante su participación habitual en 'Sálvame', se dirigió a la mujer del torero para decir: "¡Cuánto tenéis para gastar en demandas y en abogados! ¿no? ¡Y qué poquito para otras cosas, Jesús! Pero no hace falta, tienes la suerte de que ella no me deja hablar".

Por su parte, Mila Ximénez cree que el motivo de la demanda no es la información ofrecida sobre su enfermedad, sino otro: "Ella demanda porque su fuente de ingresos se ha terminado. Es una mujer que está a la baja en cuanto a exclusivas".

María Patiño también intervenía en la conversación para asegurar que las denuncias no serían solo para los periodistas, sino que también se planteaba querellarse con sus propios vecinos. "Ha tenido problemas de denuncias importantes, ha tenido que mandar abogados, ha habido denuncias al presidente, a vecinas...", relató. "Muchos de sus vecinos nos están viendo y se están pensando dar su testimonio si las demandas que va a poner contra los colaboradores llegan a puerto. Los vecinos quieren ayudar concretamente a José Antonio León", explicó.

