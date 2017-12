El zasca de Macarena García a Leiva en Instagram

13 dic 2017

La actriz española Macarena García no puede estar más contenta, y es que 'La Llamada' ha conseguido un total de cinco nominaciones a los Goya, todo un éxito.

Por una parte 'Los Javis' han sido nominados en las categorías de 'Mejor Director Novel' y 'Mejor Guión Adaptado'. Anna Castillo y Belén Cuesta han sido por otra parte nominadas en la categoría de 'Mejor Actriz de Reparto'. Y la quinta nominación ha sido para el tema principal de la película, también llamado 'La Llamada', de Leiva.

La actriz no ha dudado en agradecer y felicitar a sus compañeros el esfuerzo puesto en este 'film' y no se ha olvidado de nombrar a su expareja Leiva, encargado del tema principal de la película. Macarena ha subido una fotografía a Instagram con sus compañeros de reparto junto al texto: "Hiper orgullosa de toda la gente que aparece en esta foto y también de Leiva. Sus nominaciones me hacen muy muy feliz. Más merecido no podía ser. Os quiero con toda la fuerza, escribe la actriz junto a varios emojis de corazones".

Hiper orgullosa de toda la gente que aparece en esta foto y también de @leivaoficial_ . Sus nominaciones me hacen muy muy feliz. Más merecido no podía ser. Os quiero con toda la fuerza. Una publicación compartida de Macarena García (@macarenagarciaoficial) el 13 de Dic de 2017 a la(s) 4:41 PST

Un mensaje de enhorabuena muy diferente al que publicaba en un primer momento en su Twitter, Leiva. Tweet en el que no nombraba a la actriz. Puede que esta haya sido la manera de Macarena, de contestar al tweet del cantante.

Recordemos que esta misma semana salían a la luz unos 'stories' de Instagram en los que se veía a la actriz en el concierto de Leiva con dos amigas junto a un mensaje que parecía indicar la vuelta de la pareja.

¿Están jugando al despiste?

