Antonio Banderas apoya a su amiga Salma Hayek en las redes

14 dic 2017

Salma Hayek ha sido la última actriz de Hollywood en relatar el acoso sexual sufrido por Harvey Weinstein. Un acoso que se sucedió, según ha relatado ella misma en un artículo escrito para 'The New York Times', durante el rodaje en el año 2000 de la película 'Frida'.

La actriz ha llegado a declarar que para Weinstein ella "no era una artista. No era incluso una persona. Era una cosa: un cuerpo", han sido algunas de sus declaraciones sobre el denunciado productor de cine. Declaraciones que él no ha tardado en negar.

Su amigo Antonio Banderas no ha dudado en apoyar a la actriz a través de Instagram, con una foto de ambos en la que ha admitido estar: "impactado y triste ante los terribles hechos que ha hecho públicos mi querida amiga Salma Hayek sobre el productor Harvey Weinstein. Su integridad, su honestidad como mujer y como profesional me hacen dar absoluto crédito a sus palabras", asegura Banderas.

Estoy impactado y triste ante los terribles hechos que ha hecho públicos mi querida amiga Salma Hayek sobre el productor Harvey Weinstein. Su integridad, su honestidad como mujer y como profesional me hacen dar absoluto crédito a sus palabras. I'm deeply saddened by the terrible events that my dear friend Salma Hayek has made public about Harvey #Weinstein. Her integrity and honesty as a woman and as an actress make me firmly trust her words. Una publicación compartida de Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) el 14 de Dic de 2017 a la(s) 4:41 PST

Sin duda los testimonios contra Weinstein son cada vez más numerosos y desgarradores.Salma Hayek ha dado un paso más, relatando su historia para apoyar así al resto de mujeres que han sufrido acoso en algún momento de sus vidas.

