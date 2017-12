El marido de Mónica Naranjo se disculpa por su "calentón" con Ricky ('OT 2017')

14 dic 2017

Óscar Tarruella, marido de Mónica Naranjo, ha publicado un tuit en el que se arrepiente del "calentón" que tuvo contra Ricky. El concursante de 'OT 2017' publicó un tuit irónico en el que mostraba un disco de Mónica Naranjo. En el texto que acompañaba a la foto, el triunfito se lamentaba por no haber encontrado en tienda el recopilario de 'Operación Triunfo', pero se mostraba feliz de haber encontrado uno de la cantante que forma parte del jurado del 'talent show' de TVE.

Tarruella, que no entendió la ironía de Ricky, publicó un mensaje en respuesta al del triunfito en el que decía: “Disco que se vendió por millones. Cosa que no lograrás en esta vida, ni en ninguna otra”. Minutos después, decidió borrar el mensaje aunque muchos usuarios ya habían hecho un pantallazo el mismo.

Después de que el pantallazo se hiciese viral, Oscar Tarruella se manifestó en Twitter para explicar que no iba a entrar en ningún tipo de polémica.

No voy a participar en malos rollos ni polémicas. Me alegra mucho que OT esté siendo un éxito y haya desatado el fenómeno fan que despertó en sus inicios, pero las faltas de respeto a los miembros de un jurado profesional (Joe, Mónica, Manuel e invitados) son intolerables. — Oscar Tarruella (@oscartarruella) 13 de diciembre de 2017

Ahora, el marido de Mónica Naranjo vuelve a hablar del tema para explicar por qué borró el tuit. “Rectificar rápidamente cuando te has dejado llevar por un calentón y no querer alimentar el odio no es de cobardes sino de bondadosos. Ojalá todos hicieran lo mismo, se evitarían muchas guerras y construiríamos un mundo mejor. Escojo la Paz y el amor. Os deseo lo mismo”.

Rectificar rápidamente cuando te has dejado llevar por un calentón y no querer alimentar el odio no es de cobardes sino de bondadosos. Ojalá todos hicieran lo mismo, se evitarían muchas guerras y construríamos un mundo mejor. Escojo la Paz y el amor. Os deseo lo mismo. — Oscar Tarruella (@oscartarruella) 14 de diciembre de 2017

En declaraciones a LOOK, Ricky explica que todo ha sido un "malentendido" y se lamenta por los mensajes de odio que está recibiendo por parte de los seguidores de Mónica Naranjo.

