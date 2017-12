'La habitación de las violaciones' del restaurante de los famosos

14 dic 2017

Este martes 'The New York Times' sacaba a la luz el escándalo del famoso local de Nueva York llamado 'The Spotted Pig' del West Village. Uno de los locales de la gran manzana más frecuentados por famosos de todo el mundo y en el que, segun la investigación realizada por el conocido periódico, se reservaba una tercera planta denominada "la habitación de las violaciones".

La investigación comenzó a raíz de las muchas denuncias por acoso sexual que se presentaron en contra del restaurador Ken Friedman por sus trabajadoras. Con la investigación de sus denuncias se destaparon los casos de acoso sexual dentro de este popular restaurante neoyorkino.

A comer en este restaurante, acudían celebridades de la talla de: Rihanna, Kim Kardashian con Kanye West, Gwyneth Paltrow junto a Chris Martin, Beyoncé acompañada de sus amigas o Taylor Swift junto a Calvin Harris, entre otros muchos.

La investigación llevada a cabo por 'The New York Times' informa de que en este local de moda, también se celebraban presentaciones y fiestas. Además de esto, se recogen varias declaraciones de testigos que afirman que "los trabajadores y los 'insiders' de la industria" llamaban a esta sala "la habitación de las violaciones", "en la que no había reglas" (según palabras del propio Ken Friedman) y a la que solo accedían famosos y clientes VIP cuando el local permanecía cerrado.

En dicha 'habitación' y según explica el reputado periódico, las camareras tenían que dejarse manosear por los propios comensales. Las extorsionaban amenazándolas con no cobrar si no aguantaban sirviendo hasta el final de las fiestas, a pesar de que fuese más tarde de la hora del cierre.

Batali acosaba sexualmente a una mujer inconsciente"

En la investigación una extrabajadora de 'The Spotted Pig' ha declarado que durante una de las fiestas celebradas en 2008 tuvo que intervenir después de ver por las cámaras de seguridad como el conocido chef Mario Batali -al que según explica otra de las camareras le llamaban "la amenaza roja"- acosaba sexualmente a una mujer aparentemente inconsciente.

La investigación también recoge declaraciones de otras trabajadoras que denuncian a Batali. Una de ellas afirma que: "Intentó tocarme los pechos y me decía que era guapa. Que quería hacer 'wrestling' conmigo. Me tocaba servirles copas a su mesa y cuando iba me decía cosas del tipo 'siéntate en la cara de mi amigo'", declara.

Batali reconoce los hechos

Mario Batali ha admitido el comportamiento que detallan las denuncias contra él y en unas declaraciones recogidas por la revista 'Eater' ha confesado: "Me disculpo con la gente a la que he tratado mal y he herido. Aunque las identidades de la mayoría de las personas mencionadas en estas historias no me han sido desveladas, muchos de los comportamientos descritos coinciden, de hecho, con los modos en los que he actuado", alega.

Una vez más los casos de acoso sexual siguen invadiendo los titulares. Y este no ha sido el único que ha afectado a un conocido chef, ya que hace tan solo unas semanas la revista 'Nola' publicaba otra investigación que se recogen declaraciones de 25 mujeres que afirman que el cocinero John Besh acosaba sexualmente a sus trabajadoras.

