Los gremlins no deben comer después de media noche

18 dic 2017

Llega la Navidad y también los 'Gremlins' (1984), que fue una película de Navidad. El divertido artefacto de Joe Dante vuelve a los cines el 29 de diciembre. Por lo menos no se trata de nostalgia falsa y de refritos como ‘Stranger Things’. Son los verdaderos monstruitos asesinos, la película con Chris Columbus de guionista y Jerry Goldsmith en la banda sonora.

El nombre de 'gremlin' es el que recibían los duendes o fantasmas que causaban desperfectos en los aviones en la Segunda Guerra Mundial. Aunque recibió críticas por su crudeza, originalmente los bichos cometían más tropelías (uno se comía a un perro y otro decapitaba a una mujer).

Escena de lapelícula de 1984 los 'Gremlins'. pinit

Sí es maravillosa, sí.

Amy Sherman-Palladino y Dan Palladino son los creadores de 'Las chicas Gilmore'. También lo son de 'The Marvelous Mrs. Maisel', una serie hecha para Amazon, sistema de televisión a la carta donde se puede ver en España. Tenemos el Nueva York de los años 50 y a Midge Maisel, una ama de casa de vida perfecta cuya perfección se va al garete. Y acaba dedicándose a la comedia.

Pero por suerte no es una serie sobre 'stand up comedy', esa plaga insoportable, es sobre el crecimiento hacia lugares insospechados de una mujer excepcional. Rachel Brosnahan es una actriz con tanto encanto que no está muy claro que sin su presencia como protagonista esta ficción fuera lo mismo (imaginen 'Las chicas Gilmore' sin Lauren Graham).

Portada de la nueva serie de Amazón. pinit

También hay que tener muy en cuenta a Alex Borstein como Susie. Una joyita atemporal entre tanta modernidad.

Aquí de nuevo Edmundo Dantés.

Hay bastantes novelas conocidas por todo el mundo pero leídas por pocos. En ese club están el 'Drácula de Bram Stoker y quizá 'El conde de Montecristo' de Alejandro Dumas.

Es esta una reconocida novela de aventuras con mazmorras en castillos, fugas, ejecuciones, traiciones, injusticias, riqueza sobrevenida, venganzas, suplantación de personalidad, amor, novela de costumbres, lucha entre el bien y el mal, densidad moral y amenidad… ¿Qué más se puede querer? ¿Por qué leer noveluchas de ahora pudiendo ir a los seguros clásicos?

Nueva edición de 'El Conde de Montecristo', de Alexandre Dumas. pinit

Según Pere Sureda, editor de Navona, 'El conde de Montecristo' no tenía en España una edición a la altura, así que se propuso corregir semejante falta. Con la traducción de José Ramón Monreal, Edmundo Dantés ha resucitado. Es una edición completa y definitiva (así cuesta 42,75 euros). Publicada en 1884, es la novela que a García Márquez le hubiera gustado escribir, como se lee en la portada. Señor, que haya que reivindicar 'El conde de Montecristo'…

El holocasuto de las mujeres.

En la 'literatura de Holocausto', los autores más conocidos son hombres. Pero no necesariamente esos hombres más conocidos (Primo Levi, Elie Wiesel o Imre Kertész ) son los mejores.

Puestos a leer atrocidades, resultan mucho más impresionantes los libros de Filip Müller (‘Tres años en las cámaras de gas’, Confluencias), Shlomo Venezia (‘Sonderlommando’, RBA) o Chil Rajcham ('Treblinka', Seix Barral). También hay mujeres, claro. Ahora, Mercedes Monmany reúne en 'Ya sabes que volveré' (Galaxia Gutenberg) a tres víctimas del nazismo: Etty Hillesum (diarios y cartas); Gertrud Kolmar (poesía) e Irène Némirovsky (novelas). La primera murió en Auschwitz a los 29 años, la segunda, a los 48 y la tercera, a los 39.

Carátula del libro de Mercedes Monmany. pinit

Destaca la entereza moral de estas mujeres que ha costado conocer más que a los hombres en la misma situación. El mayor descubrimiento quizá sea Etty Hillesum: "A pesar de todo: la vida es hermosa. Y creo en Dios. Quiero estar en medio de todo aquello que la gente llama atrocidades y aun decir luego: la vida es bella". Mucho antes de Roberto Benigni.

