'OT 2017', gala 9: Cepeda, expulsado tras cinco nominaciones

Los amantes de las conspiraciones adivinaron en las nominaciones pasadas toda una estrategia del jurado para enfrentar a Luis SEQUEDA Cepeda contra un peso pesado. El elegido, Roi, favorito del público en una ocasión, 'sapoconcho' oficial del programa y el alma más festiva y divertida de la Academia. El duelo entre gallegos se iba a saldar con un dramón en plató. Y así fue. Roi lloraba, Ana Guerra lloraba, Aitana se ahogaba.

Si uno tuviera que hacer una interpretación de lo sucedido, diría que fue lo que Cepeda quería que sucediera. Frente a otro nominado tal vez todo hubiera sido distinto. Pero no era otro nominado, era Roi. Quedaba claro en el primer pase de micros: Cepeda hacía una interpretación irregular y Roi, una brillante. Cepeda no pudo contener las lágrimas, asumiendo su derrota, incluso deseándola, no tanto por querer irse como por no querer dejar marchar a Roi.

En el segundo pase, la cosa fue a peor: todos lo hicieron mal. Bueno, todos no: Roi fue el único al que Noemí salvó de la quema "Ha sido el peor pase de la historia de esta edición", dijo. Y pudo decirlo mirando a Cepeda a los ojos, que repitió hasta tres veces su actuación porque no daba pie con bola-.

A la vuelta de la escapada navideña, Cepeda estuvo más pendiente de Roi y de Ana War que de 'shippear' con Aitana, lo que habría alimentado el voraz apetito de esas 'cepeders' que han llevado a Vicente, el novio de Aitana, a cerrar sus cuentas tras recibir insultos y amenazas. Resulta increíble un ejército de fans empeñadas en romper una relación para darle a su ídolo la que ellas quieren. En cierto modo, la dedicatoria de la canción de Cepeda era también un mensaje para esas ‘fans’ desquiciadas, cavándose a sabiendas su propia tumba: "Se la dedico con todo mi corazón a mi novia".

Liberado del sentimiento de culpa, Cepeda ha vivido estos días más feliz. Basta con ver los vídeos para descubrir que no sólo son buenos amigos, Roi es también una buena influencia: su sentido del humor no está reñido con un torrente de sentimientos.

Por ejemplo, lejos del tono machirulo rancio de Manu Tenorio, Roi no ha tenido el menor problema en abrazarle y besarle -sin que eso fuera un riesgo para su masculinidad- para demostrarle su afecto. Incluso le pidió anoche que le dedicara la canción no solo a su novia, a él también, a lo que Cepeda accedió -"bueno, un 10%"-. Juntos protagonizaron un divertido 'duelo de gallos' en el se cantaron uno al otro las razones para irse del concurso -"Hasta el público está hasta los huevos de ti", le decía Roi sin imaginar que una de las dos Españas celebraba esa frase-.

Mónica Naranjo le recordó a Cepeda una pregunta que se hizo sobre el jurado, "¿Qué mierda quieren estos de mí?", para luego darle la respuesta correcta: "¿Qué vamos a querer? Que lo hagas bien, como esta noche": Le ha costado llegar a las nueve galas y demasiados 'antoniosorozcos'.

