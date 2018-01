'OT 2017', gala 9: Alfred, salvado junto a Miriam

3 ene 2018

Miriam, salvada por los profesores

No lo va a pasar bien Miriam. Cada vez se siente más sola y cada vez va a estarlo más. Su vuelta a la Academia ha sido emocionalmente complicada, además de sentirse bastante molesta con los compañeros que han mostrado tener información del exterior de la que ella quería mantenerse al margen.

La leona supo controlar el vibrato, pasó de los agudos de Whitney Houston a los graves de Alaska y, vestida de vedette rodeada de plumas y bailarines con tacones, logró cambiar de registro sin perder la sonrisa. Del primer pase de micros a lo anoche hubo un mundo, pero insuficiente para el jurado. Su canción tenía un mensaje que va a tener que aplicarse al pie de la letra: Miriam necesita más comedia y menos dramas.

Alfred, salvado por sus compañeros

Solo Miriam, con el corazón dividido entre sus dos grandes amigos, no puso su nombre en la pizarra. Los demás apostaron por él. Una vez más. Sorprende que no sean los profesores quienes acudan a su rescate: da la sensación de se debaten entre admirarle por tener sello personal y reñirle por no dejar de lado su sello personal cuando le dan consejos.

Claro que lo mismo le pasa al jurado, que lo mismo le pide que sea versátil como le castigan por ser versátil. Alfred iba todo ilusionado, con su bigote y su guitarra, y al final le han echado un cubo de agua fría. Se le notaba desconcertado. Como para no estarlo. ¿Debería afeitarme para que no me nominen?, parecía pensar…

