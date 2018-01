María Jesús Ruiz rompe con Gil Silgado: "Ya no era el que conocí"

8 ene 2018

Contactamos con María Jesús Ruiz (35), que explica así la decisión que ha tomado: "Es cierto. Hemos roto. La verdad es que, durante estos dos meses, me he dado cuenta que no había sido posible el borrón y cuenta nueva que necesitábamos. No pudimos entendernos. Yo tenía en mi mente un muy buen recuerdo de la época en la que estuve con él, pero el tiempo pasa y las personas no cambian. Por lo que retomar esta relación es imposible. No funcionaría".

La ex Miss nos deja claro que ha sido una ruptura en buenos términos: "Lo hablamos la noche de Fin de Año y llegamos a esa decisión. Yo no guardo ningún resentimiento. Tal vez, esto haya servido para que podamos tener una relación normal por nuestra hija. Ahora, quiero estar sola y dedicar mi tiempo a mis hijas y mi trabajo.

Vuelta de dos meses

Esta historia comenzó a finales de octubre, cuando María Jesús decidía darse una segunda oportunidad con el padre de su primera hija. A pesar de las fuertes críticas que le llovieron, puesto que ambos se habían atacado públicamente en varios programas de televisión, Ruiz tiró adelante y proclamó que, después de haber retomado la comunicación con Gil Silgado, habían decidido comenzar de nuevo. La pareja se trasladó a Sevilla a una casa en régimen de alquiler para comenzar una nueva etapa.

El tiempo pasa y las personas no cambian"

Pero, definitivamente, su regreso no fue fácil. La modelo, incluso, se 'inmoló' en un programa de televisión cuando, al tratar de defender a capa y espada al empresario por unos supuestos malos tratos psicológicos que había recibido –los mismos por los que interpuso una demanda–, cambió su versión en 'Sábado Deluxe' (Telecinco) y dijo que todo era mentira y que lo había hecho por hacerle daño.

Una semana después, y al darse cuenta del error que había cometido, concedió unas declaraciones a este medio donde confirmaba que las acusaciones de supuestos malos tratos eran ciertas y que el proceso seguía su curso legal.

Y es que, la situación actual de Gil Silgado no ha ayudado en nada en esta relación. La semana pasada, 'Corazón' publicaba que el empresario tenía una orden de busca y captura en Santo Domingo por la emisión de un cheque sin fondos. El empresario, que había sido condenado a pagar una deuda, recurrió la sentencia, pero al marcharse de ese país y no presentarse al juicio, fue declarado en rebeldía y se dictó esa orden de búsqueda. La próxima vez que Gil pise República Dominicana será trasladado a la corte de ese país para responder antes las leyes.

A esto se une que José María tendrá que responder en los próximos meses a varios procesos legales, entre los que se incluye el de supuestos malos tratos, por el que la fiscalía de violencia de genero le pide 22 meses de prisión y una orden de alejamiento.

Con este panorama, María Jesús comienza este año sola y con muchos proyectos. Entre ellos, la creación de una firma de zapatos que llevará su nombre y la preparación del bautizo de su hija menor, fruto de su relación con Julio Ruz. Año nuevo, vida nueva.

Seguro que también te interesa...

María Jesús Ruiz: "Me inventé que Gil Silgado me maltrataba psicológicamente"

María Jesús Ruiz: "Mentí en el 'Deluxe' para proteger a Gil Silgado"

Gil Silgado y María Jesús Ruiz tienen su primera bronca